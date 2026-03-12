開戰新北！李四川喊沒蜜月期1.8萬人按讚

獲國民黨提名的李四川表示沒有蜜月期，即刻開工。（照:李四川臉書） 中評社台北3月12日電／前台北市副市長李四川昨日下午獲中國國民黨提名投入新北市長選舉，晚上即在臉書發文喊出“喂吔，開工囉！”，並強調“沒有蜜月期”，要告訴新北市四川報到，大家新北見！貼文發出後到今天上午，就吸引1.8萬人按讚、破千則留言，藍營政治人物與支持者紛紛湧入表達力挺。



國民黨中常會昨日通過提名3個需要藍白合的縣市長人選，分別為新北市李四川、宜蘭縣吳宗憲、嘉義市翁壽良。李四川在中常會中強調，他會以“理工男”的職人精神為新北市努力，展現從專業技術官僚轉型為地方首長候選人的企圖心。



“喂吔，開工囉！”李四川昨晚在臉書發文表示，市長要承擔重任，正式從專業職人到全方位治理者的心情，特別是接下來團隊就位及選戰規劃的預告，沒有蜜月期，告訴新北市四川報到，大家新北見。這篇貼文迅速在政治圈引發關注，藍營人士紛紛表態支持。



貼文曝光後，不少藍營政治人物都湧入留言，包含“立委”王鴻薇說“川伯加油，萬川一馬當先”、“立委”陳菁徽說“川伯加油，新北升級”、新北市議員江怡臻表示“我們的李市長！加油加油加油”、台北市議員張斯綱喊“川伯讚啦！”、台北市松山信義區議員擬參選人、黨前發言人李明璇“川伯加油！凍蒜”；還網友也熱烈回應，有人說“川伯加油加油”、“新北市長新北見”、“新北市歡迎川伯”、“加油，川伯的能力沒有話說”。