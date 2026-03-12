新會期開議　國民黨團重兵部署“國防”委員會

“國防”及外交委員會召委，藍委馬文君（左）和綠委陳冠廷（右）。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／“立法院”新會期各常設委員會11日舉行召委選舉，依朝野在各委員會的人數分配，民進黨“立法院”黨團取得8席召委，中國國民黨“立法院”黨團取得7席召委，禮讓1席經濟委員會召委給台灣民眾黨“立委”洪毓祥。國民黨團考量“立法院”正、副院長韓國瑜、江啟臣都因身分而未出席開會，則是重兵部署“國防”及外交委員會，讓論述能力強的牛煦庭、黃建賓加入。



“立法院”有8個常設委員會，包括：內政、外交及“國防”、經濟、財政、交通、教育及文化、社會福利及衛生環境、司法及法制，每個委員會設召委2人，每會期由委員會成員互選產生，召委擁有該會期的排審法案權。



“立法院”11日進行召委改選，經濟委員會為白委洪毓祥、綠委邱志偉；內政委員會藍委廖先翔、綠委李柏毅；交通委員會藍委黃健豪、綠委林俊憲；教文委員會藍委羅廷瑋、綠委伍麗華；“外交及國防委員會”藍委馬文君、綠委陳冠廷；財政委員會藍委李彥秀、綠委吳秉叡；司法及法制委員會藍委翁曉玲、綠委莊瑞雄；社會福利及衛生環境委員會藍委盧縣一、綠委林月琴。



根據《中時新聞網》報導，國民黨團重兵部署“國防”及外交委員會，由於考量正副院長韓國瑜、江啟臣在委員會待了4個會期，都因身分而未出席開會，攻防時國民黨戰力不足，最終韓國瑜依慣例留任，江啟臣則移至司法及法制委員會，並補上牛煦庭、黃建賓，協助藍營在外交“國防”領域的論述。