台運油能過霍爾木茲海峽？蔡正元：陸油輪幫運

中評社台北3月12日電／伊朗封鎖石油運輸要道霍爾木茲海峽，更放話只會讓同時和美國、以色列斷交的國家能自由通行。有親綠學者指台灣符合標準。前“立委”郭正亮直言，能通行的中俄並未跟美以斷交。前“立委”蔡正元更直指，台灣沒有油輪，幫台灣運油的包括大陸“中國油輪公司”。



針對有親綠學者指與美國和以色列未建交的國家和地區，有5個達標，包括台灣，蔡正元11在政論節目《大新聞大爆卦》說，“我吐嘈一下民進黨。”我們台灣是買油沒有錯，可是我們台灣有油輪嗎？長榮、陽明、萬海都沒有油輪，那我們台灣的油是誰幫我們運的？第一家叫希臘輪船公司，第二我們用日本油輪公司，第三個，賴清德不要覺得丟臉，“中國油輪公司”，這是大陸船，還有新加坡油輪公司。顯然綠營搞不清楚這些狀況，封鎖油輪航行，管的不是哪個國家要用油。



蔡正元強調，因為一艘油輪出航，不一定是哪個國家在用，一排油輪出來，如果都是中國油輪公司，伊朗不打中國船，你怎麼知道這不是運到台灣的？中國油輪公司不一定運到中國大陸，也會運到別的地方去，新加坡、東南亞都會運，這叫“租約”，船東可以到處調配船隻，這跟旅行社沒有兩樣。“我就問，水雷會認嗎？伊朗那些革命衛隊知道怎麼認嗎？”



蔡正元直呼，所以綠營不知道在講什麼？



郭正亮也在節目提到，“事實上目前，衹有中、俄的油輪可以通過！”衹有兩條航路可通行，但巴勒斯坦跟北賽普勒斯都不可能幫你。其實中、俄，跟美國、以色列也都有建交，還不是照樣通過？所以說台灣在通行名單，就是隨便講的！