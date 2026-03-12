王淺秋曝特朗普Hold不住　只剩狂轟濫炸牌

王淺秋。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／美以伊戰爭延燒，美國總統特朗普屢嗆要求德黑蘭“無條件投降”，又傳他“聽說伊朗很想談”，並自稱“可能願意與伊朗談一談”。媒體人王淺秋11日在政論節目表示，特朗普手上只剩下“狂轟濫炸”牌，難道要炸一般民眾？特朗普控不住戰事、油價、股價，恐也Hold不住選票。



王淺秋11日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，其實特朗普的焦躁跟擔心可以看得出來，他不得不趕快“TACO”（特朗普總是退縮），讓戰爭結束。特朗普也許會縮短他到大陸的行程，改成只去北京，為什麼，因為現在沒有辦法控制！



王淺秋指出，特朗普現在沒辦法有信心地說：我可以限縮有限的戰事，在訪中之前，我可以結束！顯然霍爾木兹海峽是美國現在還控不住的一個重要因素，如果油價控不住？就是因為他控不住，才會這麼前後不一，不停反覆的言論，陷在自我矛盾當中。



王淺秋說，如果特朗普桌上點了一排“沖天砲”，今天炸這裡、明天炸哪裡，但現在炸的、唯一“Hold不住”的，就是伊朗的馬蜂窩！炸到之後，收得了嗎？如果特朗普現在說要去斬首穆吉塔巴，他又辦不到的話？倘若收拾不了局面，戰事恐還會更延長。



王淺秋提到，就像前駐以色列代表張良任說的，特朗普手上只剩下一張牌，叫“狂轟濫炸”。特朗普不是否認伊朗女子小學是他炸的，推給別人，說是別人把美國的戰斧飛彈偷走？但是特朗普如果現在揚言“不惜讓你付出永遠無法重建的代價”，難道要炸民生設施了嗎？要炸一般民眾居所了嗎？那跟俄羅斯有什麼不一樣？跟美國譴責的有什麼不一樣？



王淺秋強調，當這種氣急敗壞的特朗普一出現的時候，“我只能依現有的資訊來判斷是，他Hold不住！”Hold不住自己的股價、Hold不住自己的財產之外，也Hold不住選票！那不就表示伊朗的力量繼續集結，影響力還在發揮？