跨性別改列替代役輿論炸鍋　台官方回應了

劉世芳。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／台“內政部”提出的“體位區分標準修正草案”引發爭議，台灣民眾黨籍“立委”劉書彬質疑，草案將180種原屬“免役”的各類身心疾患大舉納入徵召。草案擬將原免役的跨性別者改列替代役A級，還有疑將部分疾病患者列常備役，成功嶺時間變3倍等爭議，台“內政部”10日回應，本案在彙整各界意見，並持續研議修正。



劉書彬質疑，草案將180種原屬“免役”的各類身心疾患大舉納入徵召，不僅將患者與民間醫師的專業意見排除在決策程序外，更無情地將身處弱勢的青年推向高度風險的服役環境。另法規命令草案應至少預告60日，但草案預告期竟只給了短短45天。



劉書彬痛批，更惡劣的是草案的“性別歧視”，草案擬將原列免役的跨性別者改列替代役A級，然而現行新兵訓練預設所有替代役皆為“男性”，採取集體住宿與管理。這意味著，已使用荷爾蒙、身體產生變化的跨性別女性，將被迫剪成極短髮、入住男性大通鋪、在時間緊迫下共浴，被迫赤裸裸地暴露身體。甚至役政司明確答覆會將跨性別族群維持免役體位，結果“內政部”朝令夕改，“內政部長”劉世芳10日總質詢說，“成功嶺會為跨性別者提供女生宿舍與衛浴空間”，不肯給跨性別女性能夠免役的承諾！



此事在Threads引發炸鍋熱議，網友怒轟“內政部”，完全沒辦法理解什麼叫“均是基於維護役男權益，並無涉及任何霸凌或打壓等情事”，要不要聽聽自己在說什麼？甚至還強調服勤安全和權益，行動上卻往反方向去做，殺人還誅心，這是真的是一件非常可恨的事，還有，如果你們之後再把跨女歸類為役男，我們是不會罷休的！



還有網友提到，沒醫學專業的役政司，一開始甚至想把“糖尿病、僵直性脊椎炎”等患者丟到常備役去操練強行徵召！更有脆友直指，“內政部”預告修正〈替代役男訓練服勤管理辦法〉，延長新訓待成功嶺的時間，現在規定為1-4星期，未來改為3-12星期。



對此，“內政部”10日回應草案爭議表示，本案目前仍在彙整各界意見，並持續研議修正，尚未公告實施，相關制度也未上路。對於各界關切的相關項次，“內政部”將持續參採醫學專業與性別人權團體意見，並與“國防部”共同研議適當的體位判定標準，以兼顧役男權益與兵役制度公平，未來將持續強化性別友善的服役環境，並確保役男入營受訓期間的健康照護與醫療安全。