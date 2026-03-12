紀念孫中山　鄭麗文：台命運不能被別人決定

國民黨主席鄭麗文率黨員向孫中山銅像獻花致意。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）今天是孫中山逝世101年紀念日，中國國民黨主席鄭麗文一早率黨員前往“國父紀念館”向孫中山銅像獻花致意。鄭麗文表示，在這世界秩序如此混亂不安、動盪詭譎的時刻，國民黨不能忘記總理孫中山的精神和勉勵，台灣不應像當年繼續成為地緣政治的籌碼，只能被動被別人決定台灣的命運，我們要拿回主導權，拿回話語權。



鄭麗文說，在今天這個時刻，我們不僅是要締造兩岸和平，維持區域穩定，甚至追尋人類的福祉，台灣可以發揮關鍵的主導作用。



鄭麗文今天早上前往“國父紀念館”像孫中山銅像獻花致意，包括副主席蕭旭岑、張榮恭、藍委羅明才、台北市議員秦慧珠以及超過50位黨員等人隨同出席，一起紀念孫中山精神。



鄭麗文說，當年孫中山逝世，國際媒體大篇幅報導，這是一代偉人的隕落，在中國大陸有30萬人走上街頭哀悼，在台灣的同胞同樣不敢置信，難掩悲痛之情，各界的悼歌、悼詞無奈都受到當時日本總督府的打壓審查禁止。當時的日本政府禁止台灣同胞以國父來稱孫中山先生，所以只能用弱小民族之父來稱，但當年的台灣知識分子、有志之士是高度的嚮往期待，且支持中國的革命。



鄭麗文表示，孫中山帶領的辛亥革命，不只帶來了全亞洲第一個民主共和國，“中華民國”，而且打響了所有半殖民地、殖民地被帝國欺壓的弱小民族，無不嚮往追隨孫中山的革命腳步，就如孫中山思想至今仍不忘提醒我們，要聯合世界弱小之民族共同奮鬥，



鄭麗文強調，看到今天的世界秩序如此混亂不安、動盪詭譎，中國國民黨更不能忘記總理的精神和勉勵。我們不可妄自菲薄，要發揮當年孫中山、蔣渭水希望台灣成為東洋的燈塔，也不要小看台灣的戰略價值，我們可以在這個時代發揮關鍵的主導作用，不應被繼續成為地緣政治的籌碼，只能被決定台灣的命運。我們要拿回主導權和話語權，在締造兩岸和平，維持區域穩定，追尋人類福祉上，台灣絕對可以發揮關鍵的作用。