“中研院”民調：超五成認向美買武不提升協防

數名計畫學者於11日上午與華府智庫“戰略暨國際研究中心”（CSIS）舉行線上記者會。(照:截自CSIS直播畫面) 中評社台北3月12日電／“中研院”歐美所11日公布“美國肖像”計劃的最新民調，有近7成的受訪者表達他們支持台灣向美國購買武器，其中有30%的受訪者表示有點支持、有39.5%的受訪者表示非常支持；僅有24.7%的受訪者表示不支持。



不過，民調結果也指出，有超過一半的受訪者認為台灣向美國購買武器，不會提升美國在台海戰爭出兵幫助台灣的可能性，50.7%的受訪者認為美國協防台灣的意願維持不變；有17.7%的受訪者認為會提升一些，有15.6%的受訪者認為會提升很多。



數名計劃學者於11日上午與華府智庫“戰略暨國際研究中心”（CSIS）舉行線上記者會對民調結果做說明。



台灣傳統基金會執行長黃偉峰指出，當美國派遣軍艦穿越台灣海峽，或者派出戰機巡邏台灣，那對台灣人來說是更令人安心的訊號，至於軍售則屬於比較模糊的訊號，指台灣人可能認為美國對台軍售，是為了要讓台灣擔負更多自我防衛的責任，反倒降低美國防衛台灣的可能性。



“中研院”政治所研究員吳文欽則認為說，美國過去幾年通過很多對台軍售，可能讓台灣民眾不是特別敏感；吳文欽也說，受訪者在這個問題上有大的政黨分歧，有人認為軍售對台灣安全至關重要，不過也有人認為軍售會降低美國協防台灣的可能性。



此外，民調結果也指出，多數受訪者同意台政府提高“國防”預算到占GDP的3%，有25.9%的受訪者表示有些同意、有27.6%的受訪者表示非常同意；但被問及台提高“國防”預算是否提升美國出兵協防台灣的可能性，有49.9%受訪者認為維持不變，遠大於認為有提升的受訪者（34.5%）。



至於台灣提高“國防”預算是否會影響到中國武力攻台的可能性？有22.5%的受訪者傾向可能性會降低、有23.6%的受訪者反倒傾向認為可能性會提高，不過絕大多數的受訪者（48.1%）認為會維持不變。



本調查以設籍在台灣且年滿20歲成年人為調查對象，以電話訪問方式進行獨立樣本訪問，訪問期間為今年1月20日至1月26日，共有1206個有效樣本，以95%的信心水準，抽樣誤差為正負2.82%。