台灣列美國301調查名單　官方稱密切溝通

“行政院”。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）美國貿易代表署（USTR）宣布，將依據301條款展開調查，台灣被列入調查名單。“行政院”發言人李慧芝12日以新聞稿回應，台方與USTR及商務部均保持密切聯繫溝通，美方也在公布301調查前知會台方，雙方皆表示希望鞏固既有談判成果，後續台方亦將與美方保持密切溝通，相信能確保取得的結果不打折扣。



根據美國貿易代表署官網，此次有16個經濟體被列入301調查，包括：中國、歐盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、韓國、越南、台灣、孟加拉、墨西哥、日本與印度。英國路透社指出，特朗普政府啟動這項新的貿易調查，被視為在美國最高法院上月推翻特朗普關稅政策核心措施後，重新建立關稅壓力的行動。



李慧芝表示，一如政府所持續掌握，這是繼122條款暫時性關稅措施後，美方因應最高法院判決重建制度性關稅措施的替代性法律途徑，台方談判團隊已持續透過視訊及其他管道與美方保持密切聯繫，做最好的因應。由於台美雙方已完成對等貿易協定（ART）簽署，而ART內容對301條款可能納入調查的多項議題已有共識，台方相信在調查過程後，結果將可充分反映先前ART的談判成果，確保台方所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。



李慧芝說，針對301調查對各國既有協議之影響，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）已於稍早記者會中表示，特朗普希望持續維持與各國的協議，若各國希望持續維持協議，那當美方完成這些調查時，屆時所有因素都會被納入考量，各國所做的承諾會被考慮，其執行情況也會被考慮，美方只需將這些因素，與301條款程序的各項要求進行對應即可。



李慧芝指出，自美國聯邦最高法院2月20日判決後，葛里爾多次對外明確表示將啟動其他法律途徑延續關稅措施，包括立即在判決當日改採《1974年貿易法》第122條款對全球課徵150日10%＋MFN暫時性關稅、未來也可能依第301條款對多國啟動貿易調查等替代性法律途徑。這段期間，台方與USTR及商務部均保持密切聯繫溝通，已進行多次視訊會議，美方也在公布301調查前知會台方，相關發展台方早有掌握與準備。



李慧芝認為，由於美方展開301調查是為重建關稅措施建立法律基礎，台方已持續與美方聯繫溝通，雙方皆表示希望鞏固既有談判成果，後續台方亦將與美方保持密切溝通。此前談判成果將會是台方面對後續關稅措施最有利的基礎，因為ART的內容對301條款可能納入調查的多項議題已有共識，台方相信在調查過程後，其結果將可充分反映先前的談判成果，確保台方所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。