台中藍初選白熱化　紅黑派齊聚挺江啟臣

台中紅黑派系舉辦挺江啟臣誓師大會，出席者包括前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以與多名藍委。（中評社 方敬為攝） 台中紅黑派系舉辦挺江啟臣誓師大會，出席者包括前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以與多名藍委。（中評社 方敬為攝） 對於台中紅黑派系舉辦挺江啟臣誓師大會，江啟臣受訪表達感謝。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月12日電（記者 方敬為）年底台中市長選舉，中國國民黨形成“立法院副院長”江啟臣與“立委”楊瓊瓔“姐弟之爭”，預計月底以民調方式定奪。初選進入倒數階段，江、楊陸續出招衝聲量，本周末雙方都將辦造勢拚場，江啟臣今天並受到前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以兩位大老表態相挺。江啟臣表示，感謝政治前輩的支持與愛護，是他的貴人。



國民黨台中市長電話民調定於3月底舉行，江啟臣與楊瓊瓔爭取在台中市長黨內初選出線，將在14日、21日周末各自辦造勢活動。前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以12日並號召“立委”顏寬恒、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔等人舉辦相挺江啟臣誓師大會，表態支持江啟臣。



江啟臣本人未出席該誓師大會，上午接待西班牙“國會議員”參訪台中，他受訪表示，該活動由政治前輩主辦，替他加油打氣，感謝前輩的支持，由於他剛好有接待外賓的任務，走不開，他要謝謝大家的支持與愛護，這些政治前輩都是他的貴人。



該活動由胡志強與紅派大老廖了以、前台中縣議會議長林敏霖等人共同發起，包括黑派少主顏寬恒、台灣民眾黨秘書長周榆修等人出席表態，象徵台中紅、黑派以及民眾黨團結挺江。