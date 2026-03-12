孫中山後代贈鄭麗文酸子樹種子　盼傳承思想

孫中山曾侄孫女孫雅麗贈送國民黨主席鄭麗文在廣東孫中山故居前的百年酸子樹種子。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天上午前往國父紀念館，向孫中山銅像獻花致意，紀念孫中山逝世101周年。孫中山的曾侄孫女孫雅麗特別贈送鄭麗文在廣東孫中山故居前的百年酸子樹種子。孫雅麗說，希望這種子也能在台灣生根發芽，代表孫中山的思想在台灣能傳承下去，振興中華，共進大同，從台灣一起做起。



酸子樹（酸豆樹）是位於廣東中山翠亨村的孫中山故居紀念館前院南側的百年老樹，是孫中山於1883年從美國檀香山帶回樹種並親手栽種的，目前這棵樹已有143年，被譽為孫中山故居“活著的文物”。



鄭麗文今天早上前往國父紀念館向孫中山銅像獻花致意，包括副主席蕭旭岑、張榮恭、藍委羅明才、台北市議員秦慧珠以及超過50位黨員等人隨同參與，眾人一同緬懷、紀念孫中山精神。



鄭麗文也和在場的孫雅麗握手致意，兩人互動相當熱絡。孫雅麗特別準備了從孫中山故居帶來的酸子樹豆筴種子，要贈送給鄭麗文，鄭也非常開心地收下這份特別禮物。



孫雅麗說，今天非常高興能代表孫家把當年孫中山手植的酸子樹種子帶來台灣，當年孫中山在學生年代，從夏威夷把種子帶回廣東中山翠亨村，就種在故居的門口，現在這棵樹已經143歲了，即便曾經歷颱風被吹倒，但至今仍非常頑強地生長著，就像孫中山所說，越挫越勇。



孫雅麗強調，我們希望這個種子也能在台灣生根發芽，就代表孫中山的思想，在這邊能傳承下去，振興中華，共進大同，可以在台灣一起做起。