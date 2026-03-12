謝長廷挺大弟子：是卓榮泰要求走松指部的嗎？

針對卓榮泰赴東京稱是自費包機一事，謝長廷在臉書發文表示看法。(照:謝長廷臉書) 中評社台北3月12日電／“行政院長”卓榮泰日前赴東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽（WBC），並稱此行為自費的私人行程，但因搭乘包機前往，並且由松山指揮部的軍用機場出發，遭在野黨“立委”質疑濫用特權。前駐日代表、“總統府資政”謝長廷11日在臉書發文力挺過去被稱為謝系大弟子，認為此舉安排合理且符合安全保護需求。



卓榮泰過去被稱“謝系大師兄”，此趟到日本東京觀賞經典賽，也傳出牽線人之一就是謝長廷。



謝長廷指出，首先應確認松指部的使用是否為卓榮泰自己要求，而非軍方主動提供。他指出，“總統”與院長享有隨扈保護本來就是“特權”，但這種特權存在的目的是為了維護其生命身體安全，進而確保政務正常運作，符合“國家”利益。即使院長進行私人活動如購物或打高爾夫球，也必須配置安全人員保護，“這是舉世皆然的制度設計”。



針對質疑者提出的松指部使用問題，謝長廷反問：“不知這樣做違反哪條法律？哪條命令？又有什麼不妥？”他認為軍方判斷由松指部進出的決策，可減少曝光時間，符合最安全也最保密的要求，選擇讓卓院長由松指部進出以方便執行安全保護任務，“非常合理”。



對於國民黨質疑卓榮泰是否真的自費？謝長廷提出邏輯分析指出，若卓榮泰使用公費卻公開聲稱自費，理論上很容易被揭露。他強調，台灣各行各業包括航空公司職員、會計、情治人員、軍方人員等，都可能有支持在野黨的人，“如果卓院長使用公費卻公開說是私費，那一定很多人會檢舉、密告或提供情資給在野黨”。謝長廷認為，“稍一打聽就知道，卓院長如公開扯謊還能繼續做下去嗎？”



謝長廷進一步指出，質疑者“拿不出證據又近乎人格羞辱的指責”，會造成情緒化爭執，降低問政品質。他援引日本國會質詢的例子，說明日本議員在質詢前通常已掌握充分資料，若發現官員說謊會掀起政治風暴，但他們不會未經調查就信口開河指責首相說謊或貪瀆。



謝長廷懷疑，國民黨可能已透過各種資訊管道確認卓榮泰確實是私人自費包機，因此質疑者才不敢進一步承諾若錯誤願付出何種代價。他強調，此次軍方判斷由松指部出入的安排，減少曝光時間，符合最安全也最保密的要求，這樣的決策並無不妥之處。