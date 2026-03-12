藍台中市初選白熱化　胡志強公開力挺江啟臣

胡志強。（中評社 方敬為攝） 胡志強、廖了以號召藍委顏寬恒、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔等人舉辦相挺江啟臣誓師大會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月12日電（記者 方敬為）年底台中市長選舉，中國國民黨“立法院副院長”江啟臣與“立委”楊瓊瓔，預計月底以民調方式定奪，台中市前市長胡志強今天號召舉辦支持江啟臣誓師大會，他強調，8年前江啟臣展現風度支持盧秀燕當選市長，當時就承諾8年後會支持江接棒，他要信守8年之約，並喊出不只是8年，支持江啟臣100年！



國民黨台中市長電話民調定於3月底舉行，江啟臣與楊瓊瓔爭取在台中市長黨內初選出線，將在14日、21日周末各自辦造勢活動。前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以12日並號召“立委”顏寬恒、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔等人舉辦相挺江啟臣誓師大會，表態支持江啟臣。



胡志強表示，8年前江啟臣與盧秀燕競逐台中市長黨內初選，僅差距0.6%，但江立即展現風度表態挺盧，他並懇求江啟臣出面擔任盧秀燕競選總部主委，創造藍營團結的佳話，當時他向江啟臣說，8年很快，他會支持江啟臣接棒，如今8年之約到了，他講話算話，表態挺江。



胡志強並指出，講到8年之約，就想到7年之癢，他有一次出席一場餐會，男人之間聊到“7年之癢”的話題，大家就開玩笑說，“結婚7年以後，如果可以換太太也不錯”，當時江啟臣也在場，大家問江7年以後會不會想換太太，江啟臣回答“100年都不換”，是個顧家好男人，相信江啟臣也會對台中展現同等的熱愛，所以他支持江啟臣不只是8年的承諾而已，他也要支持江啟臣100年！



胡志強說，江啟臣推動的建設一定會符合台中人的理想，相信江啟臣會是合適的台中市長人選，對於楊瓊瓔，他表示，楊也是好朋友，但他對江啟臣有承諾，他只能說“選擇是殘酷的”。