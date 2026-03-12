鄭麗文和陳玉珍被疑不合？尹乃菁：沒這回事

國民黨文傳會副主委尹乃菁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）有媒體報導，因黨產會認定“中國國民黨金門縣黨部金沙鎮聯絡處”是不當黨產，國民黨爭訟7年多後放棄上訴，被解讀是黨主席鄭麗文與縣黨部主委、金門“立委”陳玉珍不合。對此，國民黨文傳會副主委尹乃菁今日澄清，完全沒有這回事，兩人對黨產處理問題立場一致。



尹乃菁強調，這個黨產訴訟不是鄭麗文上台後才有的，且陳玉珍還是國民黨提名的金門縣長參選人，在處理黨產問題與對抗民進黨政府不公不義作法上，兩人態度立場當然是一致的，外界炒作此事，是刻意見縫插針、挑撥問題。



有媒體報導，近百坪的“國民黨金門縣黨部金沙鎮聯絡處”被控屬於不當黨產後，官司纏訟7年多，國民黨主席鄭麗文去年11月就職後不久，國民黨上訴捍衛該筆黨產，豈料竟因“未繳7萬多元的裁判費”而敗訴，該筆黨產將返還政府。外界有人認為是“鄭陳（陳玉珍）不合”、“有人故意挖坑”才導致該服務處拱手讓人。



尹乃菁今天隨鄭麗文前往“國父紀念館”向孫中山銅像獻花，紀念孫中山逝世101周年。尹乃菁在活動後受訪對此表示，該建物是由民眾捐贈興建，但因金門處在戰地狀態，鑑界困難，國民黨經司法訴訟評估後，不希望再浪費司法資源，所以就不再上訴，也將編列預算會拆除相關建物。



尹乃菁強調，陳玉珍在黨產處理和對抗民進黨政府不公不義手段上，和鄭麗文的立場完全一致，且陳還是日前鄭剛提名的金門縣長參選人，完全沒有不合的問題，外界炒作此事是挑撥問題。

