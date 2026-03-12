與日組團訪美　媒體人曝陳其邁下一步

高雄市長陳其邁（中）與日本熊本縣副知事竹內信義（左二）合體，組成“台日城市聯合訪美團”。（取自陳其邁臉書） 媒體人羅友志點出陳其邁此行與日本組團赴美，應是要更上一層樓。（取自羅友志臉書） 中評社台北3月12日電／被視為國民黨2028熱門人選的台中市長盧秀燕11日率團赴美訪問，同一天民進黨高雄市長陳其邁也啟程赴美。陳其邁出發前低調，但上午在臉書發文提到，這次是與日本熊本縣廳組成“台日城市聯合訪美團”，強化台美日半導體供應鏈韌性布局。他此行也受邀參加輝達NVIDIA GTC年會。



對此，媒體人羅友志意指出，“市長，能決定什麼晶圓佈局？”這就是問題，也可能是答案了。



盧秀燕率團於11日到21日訪美，行程以美東為主，走訪5州9個行政區；高雄市長陳其邁11日也率團訪美。陳其邁過年期間與賴清德同台，賴指陳要拿“更大的麥克風”，外界認為此番話可能是要陳其邁接任“行政院長”。



陳其邁此行出發前非常低調，甚至連從機場出發都沒有讓媒體捕抓到畫面。他在臉書上則PO一張出發照片。但上午則在臉書上發文，指出此行是“首創台日城市聯合訪美！高雄攜手熊本縣，串聯全球最先進半導體聚落”。



並且放上一張高市府與日本熊本縣廳組成“台日城市聯合訪美團”，熊本縣由副知事竹內信義率團，雙方於桃園國際機場會合後啟程的照片。



媒體人羅友志在臉書指出，就在盧秀燕去美國面試的同時，有一個人也“低調”的做著很高端的事，也去了美國，那個人就是陳其邁。剛開始，自己以為只是城市交流，陳其邁去了亞利桑那州。記得第一任選舉時候，陳其邁對橋頭2奈米晶片聚落工廠很在意，自己還在節目酸了他好一陣子，如今，證實整個聚落建構完成，“1兆”經濟規模也政見達標。



​ 羅友志提到，陳其邁這趟美國行，熊本副知事也去了，這就有趣了。關心晶片製程佈局的都知道，美國亞利桑那州（3奈米往2奈米）、日本熊本（6奈米往3奈米）、高雄橋頭聚落（楠梓2奈米先進製程）這三角一連起來，除了風險管控，更是當今晶片版圖的黃金三角。



“市長，能決定什麼晶圓佈局？”​羅友志表示，這就是問題，也可能是答案了，不能再說了，等等就要被好朋友罵了。



陳其邁臉書發文指出，此次出訪創下台灣城市外交新典範，首度由高雄市政府與日本熊本縣廳組成“台日城市聯合訪美團”，攜手強化橫跨太平洋的半導體先進製程戰略連結，落實台美日三方在半導體供應鏈的韌性布局。



他也說，特別感謝熊本縣木村敬知事指派副知事竹內信義率團出訪，與高雄市政府密切合作，共同促成此次台日城市攜手訪美的重要行程。



陳其邁表示，隨著台積電分別於高雄、美國亞利桑那州鳳凰城及日本熊本縣投資設立先進製程晶圓廠，三地在全球半導體產業鏈中已形成緊密連結，也確立了不可替代的戰略地位。



他提及，高雄與熊本自2013年簽署合作備忘錄、2017年正式締結友好城市以來，雙方交流密切。未來市府將持續以開放、務實的態度推動台美日三方實質合作，與熊本攜手強化台日城市在全球科技產業鏈中的戰略角色，共同為區域經濟發展與供應鏈韌性作出貢獻。此行高雄與熊本將與亞利桑那州產官學界交流，針對半導體、智慧城市發展及跨國專業人才交流等議題，深化三方合作。