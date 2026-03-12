陷入李貞秀爭議　林育先：新白委要突圍

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 資料照） 中評社高雄3月12日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨在“立法院”的話題近期都被李貞秀爭議帶走，其他新人白委表現恐難突圍。民眾黨屏東縣黨部主委林育先向中評社表示，因後續遞補都是專業“立委”，新會期情況本來就有預料到，其實專業“立委”在藍綠情況都一樣，因民眾黨衹有8席所以會被放大檢視，但相信只要先就各自專長領域發揮，表現就會越來越好。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



針對民眾黨籍陸配“立委”李貞秀爭議持續延燒，民眾黨創黨主席柯文哲日前自曝黨內民調，有超過50%認為李貞秀不應擔任“立委”引起熱議。目前“立院”的新會期，民眾黨有6位新“立委”上任，近月以來議題都被李貞秀搶走，恐難突圍或突破，不利於曝光。



民眾黨8席不分區“立委”因“兩年條款”，滿兩年需換人，除現任白委陳昭姿、劉書彬，後續遞補6人為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀。



對於李貞秀爭議，林育先表示，這分成“民意的呈現”與“價值的問題”的層面，陸配超過36萬人嫁來台灣，若加上先生、小孩，這樣算起來，一等親就超過百萬人，那就要問，難道這1百萬人都不算台灣人民嗎？民眾黨強調多元包容的價值，要因民意波動而去改變嗎？



林育先表示，柯文哲的意思是除非民進黨政府明確說不行，那就馬上處理，畢竟因為依照現有法令，陸配參政並沒有問題。



林育先表示，黨內就是價值性的問題，初衷是把陸配的聲音帶進“國會”，照顧到這個群體。目前為止，陸配都是被藍綠選舉當作爭取票源的地方，但沒有人把陸配列入不分區的安全名單，藍綠都打安全牌，已非陸配的外配來當新住民代表。



至於詳細民調是否公布，林育先表示，大家已知道結果是這個狀態，可能台灣民眾對陸配接任“立委”，在意的點在於“國家安全”問題等理由。但陸配已經在台灣落地生根，也認同台灣這塊土地，是“中華民國”的一員，難道要被列為敵對勢力嗎？這樣也不對勁。



另外針對新任白委聲量表現，林育先表示，民眾黨6席新“立委”上任，大家之前都有預想的到這個情況，因為後面名單都是學者、專家居多，都是素人，政治上的知名度較薄弱，但都學有專精，都是專業領域人士。雖然政治攻防、政治表演、政治語言上面會相對薄弱，是過去沒有那樣的環境去訓練。但這樣不是不好，民眾黨是要打造大家發揮舞台，多元發生的聲音。



林育先表示，民眾黨這會期8位“立委”與之前比起來一定會有落差，畢竟之前主席黃國昌本來就有聲量、政治背景、律師口才等等都在水準之上。所以後面八位專業“立委”情況也是可以預見。但藍綠兩黨的專業“立委”也是一樣情況，叫不出名子的也很多。民眾黨是因為衹有8席不分區，所以外界會比較關注一舉一動。



至於怎麼突破？林育先表示，譬如民眾黨“立委”邱慧洳很重視護理師權益這一塊，近期有針對這部分做質詢，議題在網路上有發散出來。所以，先就各自擅長議題去發揮，本質學能都很優秀，就需要時間去適應政治環境與議題攻防，並搭配2026選舉多跑地方行程，相信會越來越好。