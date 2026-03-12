徐巧芯考察松指部　質疑軍方配合卓私人行程

藍委徐巧芯手拿圖片說明考察成果。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月12日電（記者 莊亦軒）“行政院長”卓榮泰日前赴日觀看世界棒球經典賽（WBC）賽事，因搭乘華航包機自台空軍松山指揮部（松指部）出發，引發外界質疑是否動用軍方設施處理私人行程。中國國民黨籍“立委”徐巧芯今天表示，已向軍方確認，卓榮泰當天搭乘的華航CI-1888班機，確實停放在軍方一號停機坪，且前一天曾由“行政院”召集不同單位進行“機密專案會議”，若此行真是私人自費形成，“行政院”何以出面協調、軍方又何以配合專案任務，值得社會進一步檢視。



針對外界爭議，“國防部長”顧立雄10日曾表示，松山機場屬軍民合用機場，民航機也可使用松指部機坪，相關起飛、運轉與管制由民航局負責。但徐巧芯質疑，問題不只在技術面能否使用，而在於前置協調是由誰主導、以何種身分主導，以及軍方為何要配合一場被定義為“私人”的專案。



“立法院”“外交及國防委員會”12日上午安排考察松指部，徐巧芯進入松指部考察後接受媒體聯訪。



徐巧芯表示，今天的行程不是去“質詢”，而是以考察方式到現場瞭解事實。她說，軍方在過程中做了相當詳細的說明，也讓委員掌握幾個重點：第一，卓榮泰搭乘的確實是華航民航機，而非行政專機。第二，該班機停在松指部一號停機坪，屬於軍方區域。第三，卓榮泰一行人並非從一般民眾熟悉的松山機場民用出境動線進出，而是自松指部大門進入，進入休息區後再完成安檢並登機。



徐巧芯指出，軍方方面並未舉出過去有民航班機停放在一號軍用停機坪的具體案例，因此這次情況至少可說是“非常少見”。她並表示，松指部方面說明，卓榮泰出發前一天，“行政院”曾召集不同單位在台北航空站開會，做成“機密專案”報告後，再分派松指部提供停機坪、空間與安檢設施等專案任務。



徐巧芯質疑，若卓榮泰此行只是單純私人行程，前一天何以由“行政院”召開跨單位協調會，還涉及軍方、航空公司及民航單位共同配合？“如果是私人，怎麼會有“行政院”出面召集、軍方執行專案任務的情況？”



徐巧芯強調，今天考察後可確認一件事，卓榮泰此行不是搭乘現行行政專機。她說，目前常見的行政專機類型有固定機型與制度。但卓榮泰這次並非搭乘行政專機，而是華航民航機，因此所謂“自費”究竟是只付個人票價，還是應以整機包機費用計算，“行政院”與相關部會都尚未說清楚。