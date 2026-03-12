台灣人疑美　鍾佳濱：自己須有足夠軍力

綠委鍾佳濱受訪。（中評社 張穎齊攝） 綠委鍾佳濱受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月12日電（記者 張穎齊）台灣“中央研究院”歐美研究所11日公布民調指出，有22.4%的受訪者“非常不同意”美國是講信用的國家，另有54.5%的受訪者傾向不相信美國對台安全承諾。民進黨籍“立委”鍾佳濱12日在“立法院”受訪表示，任何國家都不會把“國家安全”完全寄託在他國身上，各國都有自主防衛的權利與義務，台灣也必須建立足夠的軍事能力。



根據“中研院”最新民調結果，有34.3%的受訪者傾向同意美國是有信用的國家，其中26.7%的受訪者表示有些同意、有7.6%的受訪者表示非常同意，不過有57.4%的受訪者傾向不同意，雖較去年民調的59.6%微幅下滑，但今年有22.4%的受訪者表達非常不同意美國是講信用的國家，這個數字明顯高於去年的15.8%。



鍾佳濱表示，國際上沒有任何國家會以“交換美國軍事保護”為前提來確保自身安全，而是透過自身“國防”能力與民主同盟合作，共同維護安全，美國提供軍事裝備主要是軍售交易，但在民主同盟架構下，也會適度提供裝備給盟友採購，形成共同分擔安全責任的機制。



鍾佳濱強調，“國家安全”仍須建立在自主防衛能力之上，各國都必須投入足夠的軍事資源，包括向先進國家採購軍備，以提升自身防衛能力，同時也要在民主同盟體系中互相支持。



針對美國對台軍購總額新台幣3500億的發價書，鍾佳濱指出，目前仍處於初步階段，相關發價書只是程序上的第一關，仍須待相關特別條例通過後才能進入實質程序，在全球安全情勢緊張的情況下，各國對防衛資源需求都相當迫切，台灣更需要把握時間完成相關立法與採購程序。



中國國民黨籍“立法院”“國防”及外交委員會召委馬文君12日安排“國防”外交委員會考察松山指揮部（軍用機場），關注“行政院長”卓榮泰搭機問題。



鍾佳濱認為，在“國防”相關特別條例尚未審議完成的情況下，若將時間過度放在爭議議題上，恐有“本末倒置、輕重不分”之嫌，松指部本身屬於軍民兩用機場，雖由空軍管轄，但只要經過核准，民航機、行政專機或私人噴射機都可使用，過去包括企業界私人飛機在內，都曾經在松指部相關設施起降或停放，並非新例。



鍾佳濱也提到，台灣外交處境艱困，許多國際交流活動往往以民間或私人行程形式進行，過去包括李登輝時期的“渡假外交”，也是在非正式場合進行會晤，以降低國際政治壓力。若台灣對外交流活動過度強調官方身分，反而可能給中國大陸更多施壓空間，台灣民眾應理解外交操作的特殊性，不應因國內政治攻防而削弱外交空間。



另外，針對“中選會”人事爭議與台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀身分問題，鍾佳濱表示，“中選會”是獨立機關，應受到尊重，外界不應輕易質疑其公信力，另外若涉及公職人員雙重國籍或戶籍問題，應依《兩岸人民關係條例》等法律規定檢視，而不是模糊焦點。