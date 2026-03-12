民眾黨力挺江啟臣　曝與柯文哲關係好

台中藍營紅黑派系挺江啟臣誓師大會，台灣民眾黨秘書長周榆修出席支持。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月12日電（記者 方敬為）年底台中市長選舉，中國國民黨“立法院副院長”江啟臣與藍委楊瓊瓔，預計月底以民調方式定奪。台中市前市長胡志強今天號召舉辦支持江啟臣誓師大會，台灣民眾黨秘書長周榆修受邀出席。周表示，2021年民眾黨創黨主席柯文哲還是台北市長，江啟臣是時任國民黨主席，柯、江就有接觸交流，在野黨合作，當時就開始了，江是民眾黨的好朋友，情義上要來加油、祝福。



國民黨台中市長電話民調定於3月底舉行，江啟臣與楊瓊瓔爭取在台中市長黨內初選出線，將在14日、21日周末各自辦造勢活動。前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以12日並號召“立委”顏寬恒、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔等人舉辦相挺江啟臣誓師大會，表態支持江啟臣。



值得注意的是，民眾黨秘書長周榆修也受邀與會，成為“萬藍叢中一點白”，他致詞表示，大家可能以為他今天“走錯棚”，但他其實是應廖了以邀請前來表達支持江啟臣。



周榆修說，他與柯文哲受廖了以照顧很多，讓他很感動的是，廖了以在柯文哲“進修一年”（指在台北看守所）剛出來時，當時柯還帶著腳鐐是“朝廷欽差要犯”，廖就不怕腳鐐有定位，直接與柯主席碰面，所以今天大老一聲令下，柯文哲主席也好、他也好，都覺得應該要來。



周榆修提到，2021年2月，柯文哲還是台北市長並兼任民眾黨主席，曾到訪中國國民黨智庫交流，當時國民黨主席就是江啟臣，換言之，2021年柯主席與江主席就接觸，交流居住正義、青年低薪、永續、台灣未來發展等議題。如果藍白有合作，其實從江主席任內就已經開始一直到現在，於私於公，江啟臣是民眾黨的好朋友，是柯文哲的好朋友，所以情義上都要來加油祝福。



周榆修說，他本身是台中人，相信江啟臣無論是在城市的治理、交通建設、經濟發展都能延續“媽媽市長”盧秀燕的優良基礎，讓台中市往旗艦城方向邁進。