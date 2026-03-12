綠推文總去中　國民黨：限縮文化傳承

國民黨文傳會副主委尹乃菁接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）針對外傳中華文化總會將推動“正名”，擬先更改英文名稱以“Taiwan”（台灣）呈現，而聯電前董事長曹興誠也主張中華文化總會更名“台灣文總”，再引發去中化爭議。對此，中國國民黨文傳會副主委尹乃菁今天表示，這塊土地文化傳承須涵蓋大家共同成長的活水資源，一再的切割，只會限縮文化傳承上的厚度、深度與廣度。



尹乃菁質疑，用這樣的手段進行的切割，要去遂行窄國小島的文化訴求，這對於台灣發展真的有利？



尹乃菁今天上午隨同國民黨主席鄭麗文前往“國父紀念館”向孫中山銅像獻花致敬，她在活動後受訪時針對民進黨政府去中化的議題做出以上表示。



尹乃菁表示，世界上有任何文明，都希望文明與傳承能夠涵蓋、孕育文化資源的資產滋長的最重要土壤，民進黨的操作把台灣限縮在小島文化的場域，這沒辦法產生浸潤力與影響力。



此外，針對網路上最近有高中生繪畫鄭麗文的哏圖，遭出鄭麗文支持者出征，媒體詢問國民黨應該呼籲支持者克制？



尹乃菁則說，網路世界歡迎大家各種各樣的攻擊、批評與反應，這是活躍的存在，鄭麗文的支持者可能對創作者有不同意見，發出聲音，這是自然的事情，如果做出任何的呼籲訴求，就會有一點像下指導棋，現在年輕人最不喜歡的就是被下指導棋。



尹乃菁說，希望在網路世界大家以尊重他人為出發，用同理心看待彼此，所以沒有下指導棋的問題。