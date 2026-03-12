賴可望4月赴非洲“友邦”　過境地點受矚

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／賴清德上任後，僅在2024年11月出訪太平洋“友邦”，當時是過境美國夏威夷、關島，而賴清德在此後1年也無出訪計劃。但據瞭解，今年4月中適逢非洲“友邦”史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世登基40周年暨58歲生日慶典，史王也提出邀請，賴清德可能為此出訪史瓦帝尼，不過出訪非洲就不會如同出訪中南美“友邦”樣過境美國，此次賴清德是否會過境歐洲或直飛，備受矚目。府方人士證實有收到邀請，至於是否確定出訪，尚未做出回應。



賴清德在上任後，僅在2024年11月出訪太平洋“友邦”馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，期間過境美國夏威夷、關島；而至今因關稅、軍購等重大事件，賴清德出訪也看似遙遙無期，已1年多未出訪、上任600多天也未過境美國本土。



根據《TVBS新聞網》報導，據瞭解，今年4月中適逢非洲“友邦”史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世登基40周年暨58歲生日慶典，雖慶典具體時間尚未確定，但史瓦帝尼方面已提出邀請，政府也已在準備，賴清德可能為此出訪史瓦帝尼，成就任內第二次“榮邦之旅”。



而外媒《SWAZILAND NEWS》也指出，賴清德預計將訪問斯威士蘭，出席姆斯瓦蒂國王即將舉行的登基40周年暨58歲生日雙重慶典，但慶典的具體日期尚未確認。該報導指出，此次慶典將耗資超過5000萬蘭特的公共資金。



回顧歷任“元首”出訪非洲的過境情況，蔡英文在2018年出訪史瓦帝尼，是由專機直飛13小時，行程中沒有過境、轉機。



馬英九在2012年2012年訪問布吉納法索、甘比亞、斯威士蘭等國，去程過境印度孟買、回程過境杜拜；並且2014年出訪聖多美和普林西比、布吉納法索，去程與回程分別過境德國法蘭克福及美國洛杉磯。



陳水扁則在2000年上任時出訪非洲甘比亞、布吉納法索、查德；2002年出訪非洲塞內加爾、聖多美普林西比、馬拉威及史瓦帝尼，但當時原本規劃過境歐洲，但最終未安排過境任何第三國，採取直飛方式。