傳原規劃賴清德赴日看球　徐巧芯：軍方稱機密

藍委徐巧芯。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月12日電（記者 莊亦軒）“立法院”“外交及國防委員會”12日前往空軍松山指揮部（軍用機場）考察“行政院長”卓榮泰日前赴日本行程的出境流程。中國國民黨籍“立委”徐巧芯表示，此次考察並非質詢，而是以瞭解事實為主，與軍方溝通過程氣氛相當和諧，軍方也就當天實際流程做了詳細說明。



媒體追問，有傳聞前一天召開的專案會議原本規劃由賴清德出行，後續才改為卓榮泰出行。徐巧芯回應，軍方表示該會議屬於機密專案，未透露完整內容與參與成員，她在現場僅確認松指部負責的部分，未進一步追問其他細節。



“立法院”“外交及國防委員會”12日上午前往松指部考察，徐巧芯考察結束後接受媒體聯訪。



徐巧芯表示，今天到松指部主要是確認當天作業情形，考察重點在於釐清流程，而非追究責任。過程中與軍方溝通氣氛相當融洽和諧。



徐巧芯說，根據瞭解，卓榮泰當天搭乘的是華航民航班機，但並未經一般民航航廈出境，而是由松指部入口進入，在內部休息區等待後完成安檢，再前往停放於軍方區域的一號停機坪登機。



徐巧芯指出，當天作業由不同單位分工處理。松指部提供停機坪、候機空間與安檢設備，但實際執行安檢的並非軍方，而是由另一組人負責，除了首長以外其餘人皆須接受安檢。因此現場同時有兩組人員配合執行任務。



徐巧芯表示，依軍方說明，此次安排是在出發前一天經過跨單位協調後完成，相關單位曾在台北航空站開會確認分工，再由松指部依任務提供場地支援，其餘作業由民航與航空單位負責。



徐巧芯提到，此次卓榮泰搭乘的是民航機，而非行政專機，因此費用計算方式應依民航包機模式處理。她表示，過去曾處理醫療包機案件時，航空公司報價通常單趟約新台幣250萬至300萬元，來回約500萬至600萬元，且多為整機計價，而非僅依個人機票費用計算。