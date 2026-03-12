紀念孫文　洪秀柱批“賴政府”對美日曲膝

“國父”孫文逝世101週年紀念日，洪秀柱在臉書發文表示看法。（照：洪秀柱臉書） 中評社台北3月12日電／今天是“國父”孫文逝世101週年紀念日，亦是“植樹節”。前中國國民黨主席洪秀柱在臉書發文表示，每到此刻，更應回望先生一生為民族、為國家奔走奮鬥的精神。洪秀柱還痛批“賴政府”對美、對日處處曲膝，以依附換取政治保護，辜負了孫中山先生畢生為民族平等、國家自立所付出的犧牲與努力。



洪秀柱指出，孫文臨終前的遺言：“革命尚未成功，同志仍須努力”，提醒後人“莫散了團體、休灰了志氣”！只要民族復興與國家建設尚未完成，我們就沒有鬆懈的理由。



洪秀柱表示，孫文創建“中華民國”，提出三民主義，追求的不只是中國的獨立與富強，更是讓中國與世界各國在平等、尊嚴的基礎上往來互動。這樣的理想，也應包括台灣在內的整個中國，在國際社會中堂堂正正地立足，而不是仰人鼻息、看他人臉色。



洪秀柱痛批，今日的賴清德民進黨政府，對美、對日處處曲膝，以依附換取政治保護，動輒將台灣推向地緣政治的前線，這不僅背離了“中華民國”追求自主與尊嚴的建國理念，更辜負了孫中山先生畢生為民族平等、國家自立所付出的犧牲與努力。



洪秀柱強調，紀念“國父”孫文，不只是追思，更是自我警醒。唯有團結人民、堅守國家尊嚴，推動兩岸和平與民族復興，讓中華民族在世界上昂首而立，才是真正繼承先生的志業。