中東情勢再升高　台官方：斷氣絕對不可能！

台“經濟部次長”賴建信說明石油、天然氣調度情況。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）中東情勢緊張，導致國際能源價格瘋漲，而台灣燃氣發電倚靠天然氣進口，造成社會各界憂心可能斷氣，影響電力穩定。“行政院長”卓榮泰12日繼上周以來，第二度對台灣社會釋疑，包括確定3月、4月天然氣供應無虞，5月積極調度，6月增加美國天然氣進口。卓榮泰下令，“經濟部”須確保能源供給不中斷！



中東情勢昨今再升高，布倫特原油價格每桶從日前跌到近80元美元，今日又回升突破百元。天然氣的供應也吃緊，但台“經濟部”能源署長陳崇憲今日強調，斷氣是絕對不可能的！



台“經濟部次長”賴建信指出，天然氣的調度部分，不但數量調足，貨量也比原本排程的進貨量多，天然氣的儲量是增加的。石油部分，3月、4月的安全儲量都超過150天，受霍爾木茲海峽影響的船隻，中油也有調度方案，目前也正抵港卸貨中。



美國、以色列2月28日對伊朗展開軍事攻擊，而伊朗後續封鎖霍爾木茲海峽，造成國際油價飆漲，全球能源受莫大影響。



“行政院”12日召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“外交部次長”吳志中、“經濟部次長”賴建信、“衛福部次長”呂建德、“金管會副主委”陳彥良出席。



李慧芝轉述卓榮泰於“行政院會”上裁示，中東區域局勢變化包含國際能源影響甚巨，為因應霍爾木茲海峽航道封鎖，“經濟部”已調度天然氣供應來源，確定3月、4月供應無虞，應對國際情勢的不確定性，“經濟部”也啟動5月替代氣源調度作業，並自6月開始增加美國進口氣原量，滿足台灣能源需求。



台“經濟部”能源署長陳崇憲強調，斷氣是絕對不可能的！針對中東氣源目前僅佔3成，雖然面臨伊朗封鎖等極端情境，“經濟部”已責成中油備妥三階段方案因應，包括提前調貨、亞洲調貨、市場買現貨。天然氣也在3月已完成調度12艘、4月已完成調度10艘、5月努力調度，積極尋找替代氣源，而在6月將提高美國天然氣供應量。