不理韓國瑜裁示　台官方重申李貞秀資格不明

李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨召開朝野協商，並裁示，在相關事實查明及司法最終判決前，其“立委”身分及職權行使應該予以尊重。“行政院”發言人李慧芝12日則不理會韓國瑜裁示，再度重申“李女士”的資格狀況不明。



李慧芝指出，林女士的資格狀況不明，但是拿到國家機密的“立委”資格不能不明。行政機關一切都是依法行政、依法辦理，陸委會與“內政部”也多次對外說明，針對目前制度會進行檢討。



李慧芝強調，我們最期望的是“立法院”能盡速行使“中選會”的人士同意權，讓“中選會”能夠正常運作，早日釐清爭議。



韓國瑜11日就李貞秀身分認定相關事宜召集朝野協商，不過在經約40分鐘討論後，朝野仍無共識。韓國瑜最後裁示，此案事實與法律有待釐清，在相關事實查明以及司法最終判決之前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其“立委”身分及職權行使應該予以尊重。



“行政院”12日召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“外交部次長”吳志中、“經濟部次長”賴建信、“衛福部次長”呂建德、“金管會副主委”陳彥良出席。