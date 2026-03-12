桃園民調：何志偉小贏王義川　都輸張善政

“總統府”副秘書長何志偉。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／《匯流新聞網》12日公布最新2026桃園市長選舉民意調查結果顯示，在“總統府”副秘書長何志偉與民進黨籍“立委”王義川兩人“黨內互比下”，桃園市民有27.0%較支持何志偉代表民進黨參選桃園市長，24.3%挺王義川，兩人差距2.7個百分點，另48.7%無法選出任一人。中國國民黨籍桃園市長張善政、何志偉支持度互比下，40.8%支持張善政、35.7%支持何志偉。



這份調查中，有38.5%表態支持民進黨，21.5%支持國民黨，6.6%挺民眾黨，3.5%支持時代力量，15.7%不偏任何政黨，13.6%未表態。



民調顯示，民進黨內有意爭取桃園市長提名的有現任府副秘書長何志偉，現任不分區“立委”王義川，分析桃園市民對兩人欣賞度，有27.8%欣賞何志偉，17.7%不欣賞，54.5%無意見。至於王義川欣賞度，有27.5%欣賞王義川，19.3%不欣賞，53.2%無意見，不欣賞度王義川略高於何志偉。



在何志偉與王義川兩人“黨內互比下”，調查顯示，桃園市民有27.0%較支持何志偉代表民進黨參選桃園市長，24.3%挺王義川，兩人差距2.7個百分點，另48.7%無法選出任一人。



民調交叉分析顯示，民進黨支持者支持王義川比例較高，有49.3%挺王，26.2%挺何；相對來說國民黨與民眾黨支持者更為支持何志偉，分別有41.4%與46.9%支持何，中間選民支持何志偉比例，也略高於王義川。



在與現任桃園市長張善政對比下，若是民進黨提名何志偉，對比張善政，目前有40.8%桃園市民表態支持張善政，35.7%力挺何志偉，23.5%未表態。若是王義川對比張善政，則有41.8%支持張善政，34.4%挺王義川，23.8%未表態。



評估張善政擔任桃園市長表現，調查顯示，有55.3%桃園市民給予肯定（13.4%非常滿意，41.9% 還算滿意）；23.7%給予負面評價（16.9%不太滿意，6.8%非常不滿意），21.0%無意見。



本次民調由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為3月2日至3日晚間，調查對象為戶籍在桃園市年滿20歲的桃園市民。本次調查採用家戶電話執行，共計完成1068份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下為正負3.0個百分點，調查依據“內政部”公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。