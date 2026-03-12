彰化縣提名姊弟之爭　鄭麗文：盼3月底明朗化

國民黨主席鄭麗文接受網路媒體專訪。(照:截自“哏傳媒”YouTube直播畫面) 中評社台北3月12日電／迎戰年底縣市長選舉，中國國民黨主席鄭麗文12日指出，3月底前完成九成縣市提名，台中市、新竹縣3月底會底定，剩嘉縣、彰縣未底定。而現任執政的6縣市，預計6月才完成提名，因縣市長不希望這麼早進入選舉模式，會影響施政。



談到提名卡關的彰化縣長提名，鄭麗文表示，全台灣差不多都底定了，剩下彰化縣跟嘉義縣，新竹跟台中3月底就會確定。嘉義縣部分已經有腹案，彰化部分則是要尊重謝家內部協調，還在積極溝通中，不一定辦初選，“黨不能斷定家務事”，但確實差不多到必須定案時間，“也希望3月底明朗化”。



鄭麗文今天中午接受網路媒體“哏傳媒”專訪，談到九合一縣市首長提名作業，鄭麗文強調，會在3月底前完成90%的提名，談到新竹縣初選，兩位擬參選人徐欣瑩、陳見賢兵戎相見，鄭麗文說，無奈在新竹縣出現這樣的狀況，3月28日黨中央就是按照程序及規定，把初選辦完，勝出者就選。



鄭麗文說，大環境還是有利於藍軍整合，所以現在累積情緒雖不樂見，但相信未來可以化解。



鄭麗文證實，謝家希望現任彰化縣議會議長謝典霖爭取連任，這樣在務實考慮下，就沒辦法支持謝典霖姊姊、“立委”謝衣鳯參選彰化縣長；長輩早就明確表態是一議長、一“立委”，只是到目前為止還沒讓外界感受已做決定。



至於等國民黨人選提名完後，就進入藍白協調階段，昨日提名參選新北市的李四川、宜蘭縣提名吳宗憲、嘉義市提名翁壽良參選。這三個縣市都是要處理藍白合的。