盧倩儀：美打伊朗騎虎難下　油價飆漲傷經濟

台灣“中研院”歐美所專任研究員盧倩儀。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）美伊戰爭已逾10日，台灣“中研院”歐美所專任研究員盧倩儀接受中評社訪問表示，伊朗的反擊力道跌破不少人的眼鏡，美、以現在已騎虎難下，且正落於下風，即便未來伊朗持續遭受轟炸，或美國派地面部隊介入，美推翻伊朗神權政府的機率並不高，美伊戰爭不太可能4周落幕。



盧倩儀說，即便美國衹有2成民意支持打伊朗，但顯然美國精英領導階層與軍工複合體、石油公司、以色列遊說團不會顧及民意，唯有國際油價飆漲引發全球經濟面臨崩潰，進一步讓歐美精英領導階層的既有利益受到嚴重衝擊，才能讓美國總統特朗普有所動搖。



至於伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）對外開出停火條件，結束戰爭的唯一途徑是承認伊朗的合法權利、支付賠償金，以及獲得堅定的國際保證以防止未來的侵略。盧倩儀指出，美伊詮釋目前一定不同，會否停火還得觀察。



盧倩儀認為，台灣在這場美伊戰爭的啟示是，不要認為與美國交好、購買美國武器，就等於是安全、買到保險，伊朗周邊國家有多少是與美交好，甚至有駐美軍基地的？最後美國惹禍，倒霉的卻是這些國家。同樣的，在亞洲第一島鏈也是，為何要把自己交給美國利用？



盧倩儀是“中央研究院”歐美所研究員，專精於歐洲聯盟政治、新自由主義、氣候變遷和動物權等領域，曾在美國德州大學取得政治學碩士和博士學位，並在美國哈佛大學、華盛頓大學、紐澤西州立大學、科羅拉多大學和紐約大學等機構進行訪問或博士後研究。也曾在政治大學擔任副研究員、兼任副教授和助理教授等職務。



盧倩儀接受中評社訪問表示，美伊戰爭進行超過10天了，從美國總統特朗普的反覆言行來看，好像根本不知道自己在幹什麼，如美國、以色列對於伊朗政府之前鎮壓民眾的傷亡一直在改變，一下說1千人、一下說1萬多人，也有說3萬人，甚至在西方媒體敘事脈絡下，完全顛倒美國CIA與以色列慫恿伊朗反政府群眾鬧事，導致警察被殺，伊朗才有所動作。



盧倩儀說，直白地說，美國、以色列想對伊朗發動戰爭，深層的因素是數十年來的意識形態、白人至上主義。從近年的因素而言，是美以從2023年的加沙走廊、黎巴嫩真主黨、2024年敘利亞阿薩德政權倒台、2025年十二日戰爭，再到2026年委內瑞拉，都被美以處理的服服帖帖，一切都非常順利，進而自信心爆棚想要處理伊朗，卻高估了自己、低估伊朗。

