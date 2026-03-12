台積電力挺桃園在地產業　張淑芬親自出席

台積電慈善基金會董事長張淑芬致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月12日電（記者 盧誠輝）桃園市在地產業博覽會12日舉行開幕典禮，台積電創辦人張忠謀太太、台積電慈善基金會董事長張淑芬也出席力挺表示，基金會長期致力推動技術培力，期盼透過活動協助學生探索多元職涯可能，找到適合自己的未來方向。中國國民黨籍桃園市長張善政也特別感謝台積電慈善基金會長期對桃園在地產業的力挺。



桃園市在地產業博覽會12日舉行開幕典禮，包括張善政、張淑芬、桃園市府教育局長劉仲成、青年局副局長涂淳惠、就業職訓服務處長陳秋媚、桃園市家長會長協會理事長温碧雲等人都到場出席。



張淑芬在致詞時指出，基金會長期致力推動技術培力，期盼透過活動協助學生探索多元職涯可能，找到適合自己的未來方向，並祝福本次活動圓滿順利、同學收穫豐碩。



張善政表示，桃園市在地產業博覽會自去年首屆活動起，台積電慈善基金會董事長張淑芬即大力支持。本次博覽會共有36家桃園具代表性的優質企業參與展出，不僅讓學生有機會近距離了解產業運作，也展現產學合作能量，協助青年掌握產業發展趨勢，找到適合自身發展的方向，持續培育桃園未來產業人才。



桃園市教育局指出，本次博覽會與台積電慈善基金會再次攜手合作，共同打造青年職涯探索平台，邀集超過35家桃園在地優質企業參展，涵蓋半導體、AI科技、綠能工程、精密製造、生技醫療及現代服務產業等多元領域，完整呈現桃園產業發展版圖。活動透過企業展攤、產業趨勢分享、名人講座及徵才媒合等形式，讓學生近距離了解產業現況與未來趨勢，進而規劃適合的職涯方向。

