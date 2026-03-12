“中選會”人事交換李貞秀？民進黨團喊不可能

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／“立法院”預計13日就“中選會”人事同意權案進行投票，外傳可能與台灣民眾黨不分區“立委”李貞秀資格“交換條件”。對此，民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄12日受訪表示，“中選會”是合議制機關，人事同意權不應附加其他條件，各政黨也不會以此作為交換。



媒體報導，外傳可能將“中選會”人事同意權案與李貞秀資格議題拿來作為交換條件，莊瑞雄表示，“中選會”是合議制運作的獨立機關，在人事同意權的審議上，應該回到候選人的專業與社會聲望來檢視。



莊瑞雄表示，這次“中選會”委員人選的提出，各政黨似乎都有推薦名單，人事同意權的審查本來就應該依據人選條件與專業能力來判斷。各政黨在推薦人選時都會相當謹慎與精挑細選。



莊瑞雄表示，人事同意權不應該附加其他條件，“我想各政黨不會做這樣的考慮”。



至於李貞秀“立委”資格爭議，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜裁示在法律最終判決前鑑於李貞秀已宣誓，應尊重其“立委”職務與職權行使。



莊瑞雄說，本案只是涉及“國會議員”有“雙重國籍”時對“國家”忠誠的義務，萬一她真被解職，別以為在欺負民眾黨，只要遞補即可。



莊瑞雄強調，“我們絕對不是在排斥李貞秀女士”，李貞秀的問題很簡單，涉及到“國會議員”對於“國家”忠誠的義務，“國會議員”如果有“雙重國籍”，尤其中國國籍，當“國會議員”風險很大。且“國籍法”非常清楚，“國會議員”到任必須放棄國籍，申請了不一定馬上成功，因此規定就任一年內一定要取得證明。



莊瑞雄指出，所有“立委”一定會簽一張文件給“立法院”，他當場拿出文件表示，李貞秀簽“沒有其他國籍”，卻又說已經在申請放棄中華人民共和國國籍，這不是自相矛盾？如果一年內沒有取得放棄證明，按照“國籍法”就必須要依法解職。



莊瑞雄表示，把有風險的“國會議員”放進來，委員會開秘密會議，李貞秀走進去怎麼辦？民進黨政府從來不歧視中配與外配“她們都是我們的家人”。但是“雙重國籍”者是否適合當“國會議員”？“立委”如果有美國籍、日本籍全部都依法要解職，不該因此模糊焦點。