民調：3人對決蘇巧慧超車李四川一情況翻轉

國民黨新北市長參選人李四川。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／中國國民黨中常會11日通過提名前台北市副市長李四川參選新北市長，民進黨則由綠委蘇巧慧出戰，台灣民眾黨參選人為黨主席黃國昌。根據《美麗島電子報》12日公布最新2026新北市長選舉民調顯示，3人對決時，蘇巧慧勝出，小贏李四川3.6個百分點。若藍白整合成功，由李四川對決蘇巧慧，情勢翻轉，由李四川勝出；但若藍白合推黃國昌對決蘇巧慧，蘇巧慧大勝黃國昌16.4個百分點。



民調表示，李四川、蘇巧慧、黃國昌3人對決時，蘇巧慧以支持度35.7%居冠，其次是李四川32.1%、黃國昌9.8%，不投票或投廢票7.0%，未明確回答15.5%。



民調指出，如果國民黨和民眾黨共同推出李四川對決蘇巧慧，藍白合的李四川以支持度39.1%小贏蘇巧慧的38.0%，兩人相差1.1個百分點，不投票或投廢票7.6%，未明確回答15.3%。



如果國民黨和民眾黨共同推出黃國昌對決蘇巧慧競選，結果顯示，蘇巧慧以44.4%支持度大贏黃國昌的28.0%，不投票或投廢票12.8%，未明確回答14.8%。



對於誰比較合擔任下一屆新北市長？46.9%受訪者認為是蘇巧慧，45.2%支持李四川，黃國昌20.4%。



針對政黨輪替議題，結果顯示，有28.8%的受訪者支持給國民黨繼續做新北市長，35.1%認為可以換民進黨做做看，8.6%認為可以換民眾黨做做看，27.4%未表態。



至於新北市長侯友宜的施政滿意度，很滿意14.9%，有點滿意52.9%，有點不滿意14.0%，很不滿意7.7%，未明確回答10.5%。



民調由美麗島電子報委託進行，由戴立安設計問卷與分析，並委由畢肯市場研究公司執行電話訪問。調查於2026年3月9至3月11日進行，以設籍新北市且年滿20歲民眾為對象，採電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行。抽樣以中華電信新北市住宅電話簿資料庫為基礎，並輔以隨機跳號（RDD）機制，替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號。成功訪問1070人，在95%信賴水準下，抽樣誤差最大值為±3.0%。