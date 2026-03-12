綠北市長最強奇兵？陳其邁力薦謝震武出戰

律師謝震武（右）與綠委許智傑。（照：許智傑臉書） 中評社台北3月12日電／2026年台北市長選戰佈局備受矚目，民進黨台北市人選有譜？高雄市長陳其邁2日致詞時，半開玩笑說，律師謝震武熱心公益，他會向黨中央推薦，對決現任市長蔣萬安。他並稱，“小武哥”在他看來顏值更高，兩人對決保證“精彩可期”，語畢台下響起掌聲。



​ 《鏡週刊》日前報導指出，被視為全台選戰領頭羊的台北市長人選，從農曆年前至今，綠營內部各系統不約而同力拱鄭麗君，被黨內戲稱是“扶君計劃”，不僅新系要角段宜康、吳思瑤都暗示鄭麗君是“最強候選人”。同樣被點名出戰北市長的北市“立委”王世堅受訪也說：“最強的就是鄭麗君，所以‘總統’沒有找我談的道理。”綠營盼各縣市母雞在4月議員初選結束時能全部就位，在年底選戰開出紅盤。



民進黨內究竟誰能迎戰現任台北市長蔣萬安？高雄市長陳其邁日前出席“大大攜手 讓愛永續”捐血家年華活動，與公益代言人、知名律師謝震武同台。陳其邁在致詞時先是大讚謝震武長期投身公益，陽光形象深植人心，接著話鋒一轉、語帶玄機地表示，謝震武每天處理眾多事務卻依然精力充沛，“既然小武哥可以做那麼多事，為什麼不去選台北市長？我會跟黨中央建議”。



陳其邁還分析，若是謝震武參選台北市長，“小武哥對決蔣萬安，精彩可期，如果要比顏值小武哥更高！”、“如果你當台北市長，只要登高一呼，台北市的捐血袋數恐怕會從1.5萬袋直接翻倍成3萬袋！”​



​面對陳其邁的強力推薦，謝震武也展現高情商，反幽了陳其邁一默。他暗示今年的捐血活動從高雄出發，“明年乾脆從中央開始！”暗喻陳其邁未來仕途將更上層樓，直指“中央”大位。