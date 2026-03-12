台灣電路板協會論壇　聚焦地緣政治風險管理

台灣電路板協會（TPCA）12日舉行第十二屆第二次會員大會暨標竿論壇。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月12日電（記者 盧誠輝）台灣電路板協會（TPCA）12日舉行第十二屆第二次會員大會暨標竿論壇，整場會議聚焦全球因地緣政治的劇烈變化，台灣印刷電路板（PCB）產業該有的因應策略與風險管理。



台灣電路板協會12日於桃園揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉辦第十二屆第二次會員大會暨標竿論壇，包括中國國民黨籍桃園市長張善政、“經濟部產業發展署副署長”陳國軒、TPCA台灣電路板協會理事長張元銘、桃園市政府經濟發展局局長張誠和逾300位產業代表都到場出席。



TPCA理事長張元銘表示，2025年台灣PCB產業鏈海內總產值達到新台幣1兆3千8百億元，年成長近13%；其中PCB製造業海內外總產值為9152億元，年成長12%。展望2026年，在全球AI榮景下，台灣PCB產業鏈都將持續雙位數的成長動能，整體PCB產業鏈海內外總產值預估將達1.5兆，同時也點出大環境存在材料供需失衡、地緣政治與戰爭帶來的經濟波動等不確定變數。



張元銘指出，台灣PCB產業在全球電子製造扮演關鍵角色，然而隨著地緣政策情勢多變、AI重構產業生態、低碳轉型壓力升溫，再加上人才斷層的挑戰，風險早已不再是偶發事件，而是產業每天都要面對的現實。與其被動因應，不如主動盤點、超前布署，這也是TPCA在2025年啟動“PCB風險治理”專案的初衷。



張元銘強調，歷經一年研究與彙整，TPCA特別選擇於會員大會正式發布首份“台灣PCB產業風險治理策略”，期盼能藉此激發產業、政府與研究單位的關注與對話。