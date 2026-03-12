韓國瑜指李貞秀職權應予尊重　陸委會表遺憾

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨召開朝野協商，並裁示在相關事實查明及司法最終判決前，其“立委”身分及職權行使應予以尊重。陸委會副主委梁文傑12日表示，韓國瑜的裁示是重申“立法院”不會撤銷李貞秀的“立委”資格，行政部門對此裁示感到遺憾，未來對李貞秀女士的索資與質詢，都會照原先的態度。



韓國瑜11日就李貞秀身分認定相關事宜召集朝野協商，不過在經約40分鐘討論後，朝野仍無共識。韓國瑜最後裁示，此案事實與法律有待釐清，在相關事實查明以及司法最終判決之前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其“立委”身分及職權行使應該予以尊重。“行政院”則不理會韓國瑜裁示，12日再度重申“李女士”的資格狀況不明。



陸委會12日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，李貞秀女士現在碰到的是兩個問題，一、登記時有沒有大陸與台灣的雙重戶籍問題，這是兩岸人民關係條例的範疇。二、就職前有沒有去申請撤銷中華人民共和國的國籍，這是“國籍法”範疇。



梁文傑說，“立法院”之所以要協商，是因為“國籍法”規定就職前要申請放棄國籍、一年內要辦完，而“立委”的解職權屬“立法院”，這與兩岸人民關係條例無關。在“內政部”的認定中，李貞秀女士並沒有在就職前申請撤銷中華人民共和國國籍，無論是法律或事實都很明確。我們認為李貞秀的適格性有問題，而行政部門會是一體的。

