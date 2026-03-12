多納海馬士　朝野共識先簽4項美軍購發價書

“立院”黨團協商共識授權“政院”先簽4項軍購發價書。（照：截自“國會”頻道直播畫面） 中評社台北3月12日電／“立法院”“外交及國防委員會”今天朝野協商獲共識，若美方發價書明文公布的拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購案簽約期程屆至之前，尚未完成相關預算的審議，授權“行政院”先行與美方簽署發價書（LOA）。



由於本案6日才在“立法院”會逕付二讀，依據“立法院”職權行使法第71-1條規定，“議案自交黨團協商逾一個月無法達成共識者，由院會定期處理”，即俗稱的協商冷凍期，除非朝野黨團都同意放棄協商冷凍期。但今天朝野3黨團都對協商結論簽字，據了解，民眾黨團13日將要求本案排入院會討論事項，國民黨團也會予以支持，全案可望13日可以二讀通過。



根據《中央社》報導，3項軍購發價書15日將到期，“國防部長”顧立雄盼先行授權簽署發價書。台灣民眾黨“立法院”黨團6日在“立法院”會提案，針對簽約期程屆至前尚未完成預算審議的項目，授權“行政院”先行與美方簽署發價書；依黨團共識，該提案逕付二讀，交付黨團協商。



對此，“立法院”“外交及國防委員會”今天召開朝野黨團協商討論，並由民眾黨“立委”王安祥擔任主席，會中朝野“立委”溝通融洽並取得共識，不僅原先的3項軍購發價書，還加上“國防部”6日收到美方提供的海馬士遠程精準打擊系統發價書。



朝野黨團協商結論指出，民眾黨團始終秉持“國家”利益高於政黨利益的核心價值，為確保“國家”戰略利益與盟友軍購發價書簽署期程的需求，避免台灣“國防”因行政怠惰失職而產生延宕或缺口，並積極展現“立法院”民主彈性與應變能力，因此提案建請院會作成決議。



協商結論表示，“立法院”秉持“國家安全”優先、強力捍衛領土完整的原則，若美方發價書明文公布的拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購案簽約期程屆至之前，尚未完成相關預算的審議，茲授權“行政院”先行與美方簽署發價書（LOA），以保障“國家”戰略利益。



協商結論也指出，“行政院”應於簽署後即刻向“立法院”提出完整相關武器交貨期程報告，回歸審議常軌，履行“行政院”於預算編列前後完整說明的義務，不得再以“國家安全”為名，規避民主審議與理性監督。