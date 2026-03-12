張善政看好PCB產業　盼把握AI潮流契機

桃園市長張善政致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月12日電（記者 盧誠輝）台灣電路板協會（TPCA）12日舉行第十二屆第二次會員大會暨標竿論壇，中國國民黨籍桃園市長張善政今天致詞時表示，他非常看好台灣印刷電路板（PCB）產業的未來發展，期盼PCB業者能夠把握AI潮流，再創PCB榮景。



台灣電路板協會12日於桃園揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉辦第十二屆第二次會員大會暨標竿論壇，包括張善政、“經濟部”產業發展署副署長陳國軒、TPCA台灣電路板協會理事長張元銘、桃園市政府經濟發展局局長張誠和逾300位產業代表都到場出席。



張善政指出，桃園是台灣PCB產業的重鎮，有359家PCB工廠就在桃園，每年產值逾新台幣好幾千億元，佔台灣PCB產業產值的6成以上。他要恭喜大家這幾年PCB的業績扶搖直上，真是讓大家非常開心的一件事情，即使沒有現在AI產業的發展，平常3C設備包括電腦、手機、耳機和車用電子等都有PCB的產品，PCB產品在生活中本來就無所不在。



張善政提到，現在隨著AI產業的發展，很多3C設備都期待能夠植入AI功能，因此現在市場對PCB的需求與要求也更為提高，因此也讓PCB產業的業績扶搖直上，這也顯示PCB產業在AI時代面對各種技術挑戰，都能夠充分因應來應付市場的需求。



他說，今天TPCA會員大會要發表PCB風險報告，這是非常有遠見的作法，因為在美國總統特朗普上任後，全世界的貿易環境就變得非常混亂，加上最近又有中東的戰事，尤其是在AI時代，人才也是非常欠缺的資源，PCB產業對環境的挑戰與要求也越來越高。



張善政強調，很多面向都顯示，PCB產業雖然有很好的發展前景，但面對當前許多挑戰都必須一一去面對與克服，否則光有好的發展需求，若沒有對風險管理的支撐，這些好的機會也可能會因此流失。因應現在各種挑戰，桃園市政府在3年前就開始啟動智慧製造，去年也開始推動桃園智慧產業學院，希望能所有PCB業者一起搭配，讓PCB產業能夠繼續往前推進，讓大家的榮景也能夠一一實現。