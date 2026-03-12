施俊吉：301條款碾壓ART台灣投降兩次?

施俊吉說，301條款地位碾壓ART，若美國不留餘地，有ART又奈何？（照片：施俊吉臉書） 中評社台北3月12日電／美國對台灣在內的16個國家祭出301條款調查，“行政院”稱台美對等貿易協定（ART）中對相關調查議題有共識，相信調查後能充分反應談判成果。“行政院”前“副院長”施俊吉12日在臉書發文指出，301條款是“1974年貿易法”的法律條文，地位碾壓ART，若美國不留餘地，有ART又奈何？再投降一次吧，現在就投降以消災滅禍，“如果投降一次不夠，那就投降兩次”。



美國對台灣等16國展開301調查程序，“行政院副院長”鄭麗君上午召開會議因應。“行政院長”卓榮泰說，美方會把過去台美對等貿易協定（ART）作為未來301調查對應的條件與基礎，台灣已取得相對比較有利的地位。



距離美方上次對台灣祭出301調查已是1992年，施俊吉表示，他曾建議政府不能軟弱，如今主政者從國民黨換成民進黨，他亦在民進黨主政下三次“入閣”。但不管誰執政，對美談判者一樣巧言令色，只知恐嚇民眾助長美國意志，不知善用國民意見及憂慮以拒豺狼。



談及如何看待美方祭出301調查，施俊吉提出四點分析，包括“美方落井下石”、“無人能確保ART結果”、“不確定性糾纏不清”、“投降吧”。他說，美國在台灣因美伊戰爭而陷入天然氣恐慌之際，發動301條款對台灣進行調查，這是落井下石。



施俊吉指出，美國點名電子零組件與半導體是調查重點，“行政院”發言人稱，相信調查後可以確保ART的結果”，但ART僅是美國的行政協定，並非參院批准的正式條約，而301是“1974年貿易法”的法律條文，地位碾壓ART。所以301調查過後，美國如果不留餘地，有ART又奈何？試問面對需索無度、反覆無常的特朗普總統，誰能確保ART的結果？

