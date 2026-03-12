新竹縣動保所18日開放8隻布偶貓認養

新竹縣動保所將於3月18日辦理“布想長大-偶想回家”布偶貓認養活動。（新竹縣政府提供） 中評社新竹3月12日電／新竹縣動物保護防疫所去年查獲不當飼養非法繁殖、販賣品種貓業者，依動物保護法沒入全部貓隻，其中29隻貓咪已於首波認養活動找到新主人，剩餘的幼齡貓隻健康狀況穩定並完成絕育。考量各界認養意願熱烈，動保所將於3月18日辦理“布想長大-偶想回家”認養活動，計有8隻布偶貓開放予新竹縣民優先認養。



新竹縣動保所長何志豐表示，布偶貓比起一般混種貓較為嬌貴，需要經濟基礎並悉心照料，呼籲想要認養貓咪的民眾避免衝動飼養，應審慎評估自身條件並在認養前積極瞭解品種貓的照護事項、飼主應盡義務與責任。



布偶貓（Ragdoll）擁有柔軟而修長的毛，需要經常梳理、清洗以防打結。品種在1960年代培育出來，因性格溫順、抱起來就好像柔軟的布偶一般而得名，因為溫順且特別粘人另有“dog-like cats（像狗一樣的貓）”、“Puppy cats或puppy-like cats（小狗一樣的貓）”等稱呼。



布偶貓壽命在15年到25年間。約有四成的布偶貓，都是近親交配。一隻健康的成年雌性布偶貓體重約3.6至6.8公斤間，雄性一般約5.4至9.1公斤間；布偶貓擁有藍色的眼睛，毛色有海豹色、巧克力色、藍色、紫丁香色、紅色、奶油色等。



動保所說，為避免貓咪們於認養後遭受不當對待或淪為商品交易，因此認養人將限制年滿18歲之新竹縣民，以利動保所進行後續追蹤查核，每人限領養一隻，必須以個人名義領養。



活動於新竹縣動保所正門前舉辦，以公平公開抽籤、合併飼主資料審核及飼養知識測驗的周全方式選出合適且負責任的認養人。有意願參與之認養人應在18日上午8時至8時45分期間至動保所現場完成報到登記參與抽籤，須本人到場登記，不接受他人代理，9時抽籤。



飼主資格審核通過後須再經飼養知識考核測驗答題並獲得80分以上分數，希望以層層關卡檢驗，以確保認養人具備有適當之飼養知識，保障貓咪未來的幸福生活。



動保所提醒，本次活動提供認養者享有新竹縣動物保護園區認養犬貓優惠合作方案，認養人攜帶認養的貓咪並持相對應“認養犬貓證明卡”至新竹縣內各特約優惠合作店家(合作的新竹縣特定寵物業或動物診療機構)，亦可享受包括掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等各項商品優惠。