打伊朗淪錢坑　景鴻鑫：特朗普拖越久傷越慘

成功大學退休航空太空工程學系教授、作家景鴻鑫。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月13日電（記者 蔣繼平）美伊戰爭6天燒113億美元，輿論對美國總統特朗普相當不利。成功大學退休航空太空工程學系教授、作家景鴻鑫向中評社表示，伊朗是中等國家，一巴掌打不死，就會拖，美國沒有支撐拖下去的戰爭的生產力，特朗普的目標是期中選舉，只要透過猶太財團降低批判與挫折到可容忍程度，應該就會選擇直接撤。



美國、以色列自2月底聯手對伊朗發動軍事行動以來，前6天戰事已讓美國花費至少113億美元，淪為錢坑，另因油價飆高，衝擊經濟，企業界叫苦不堪。



景鴻鑫，曾任成功大學航空太空工程學系教授，同時也是作家，著作涵蓋力學應用、思想體系解析、文學創作與文化批判。寫過《西方哲學批判：從美索不達米亞平原上的蘆葦說起》、《龍在座艙─中華文化與科技的百年掙扎》等書。



有關美國還能打多久，景鴻鑫表示，已經不少人講美國一定失敗，他自己則認為美國失敗機率是比較大的，因為美國國內問題相對很嚴重，美國這30、40年來，從雷根奉行新經濟主義後，美國就進入去產業化的過程，整個工業產能是越來越差。



景鴻鑫表示，美國雖然工業產能很差，但國防科技還是維持相當的好，但如果只是攻打小型國家的話，美國一舉手小國就被打垮，看委內瑞拉就知道，但伊朗是中型國家，約9千萬人口是中東地區人口第二大國，又有工業基礎實力，並擁石油能源。



景鴻鑫表示，所以，美國若沒有累積到足夠後勤，敢與伊朗這樣的國家打仗，他認為是誤判，而美國誤判很重要原因是受到以色列的影響。因為以色列透過猶太財團的影響力，美國的兩黨很多重要人物很多都被掌控。



景鴻鑫表示，美國打伊朗一方面是誤判，一方面是被以色列牽引拖入戰爭，贏的機會不大。重點是，伊朗是中等國家，不是一巴掌就可以打得死的，只要一巴掌打不死，就會拖，這樣一拖，要有生產力才可支撐拖下去的戰爭，美國是沒有的。