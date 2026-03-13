鄧中堅：特朗普在找能宣稱勝利又降衝突方式

政治大學外交系兼任教授、國際談判研究中心主任鄧中堅接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月13日電（記者 張穎齊）針對中東衝突升溫，政治大學外交系兼任教授、國際談判研究中心主任鄧中堅接受中評社專訪表示，美國總統特朗普對伊朗的戰略判斷存在明顯誤判，既低估伊朗歷史文化與政治韌性，也缺乏長遠規劃，特朗普在國內面臨經濟與選舉壓力下對外採取強硬策略，但伊朗局勢未如預期發展，如今恐必須持續“找台階下”。



鄧中堅指出，美國長期忽略伊朗深厚的歷史文化背景，伊朗過去是波斯帝國核心，具有悠久文明與政治韌性，但特朗普政府在國家安全戰略報告中對伊朗態度輕蔑，未深入瞭解伊朗政治與社會運作，特朗普上任後推動縮小政府規模，共和黨傳統主張小政府，使國務院與國安體系人力被裁減，大量資深外交官離開，導致政策協調能力下降，也影響決策品質。



鄧中堅，出生於台北市，美國西北大學政治學博士，現任金門大學榮譽講座教授、政治大學外交系兼任教授及國際談判研究中心主任，曾任政治大學國際事務學院院長兼教授。中國國民黨籍台北市長蔣萬安、“立法院副院長”江啟臣就讀政大外交系都曾上過他的課。



鄧中堅向中評社說，特朗普政府第二任期的官員多數高度服從領導，不敢提出不同意見，決策過程缺乏內部制衡，如中國歷史上唐太宗曾說，治理國家要能接受諫言，才能符合國家需要，但特朗普在決策過程中缺乏這樣的機制。



鄧中堅說，美國採取“斬首式”打擊，以為消滅伊朗高層即可瓦解體制，但伊朗神權政治體系早已為此做出準備，即使中央領導遭打擊，各省仍有完整政治與軍事運作機制，伊朗多年來持續發展飛彈與無人機能力，俄羅斯在俄烏戰爭中大量使用伊朗無人機，也顯示伊朗軍事技術實力。



鄧中堅表示，若美國想真正擊敗伊朗，單靠空中打擊並不足夠，歷史上北約轟炸塞爾維亞迫使接受科索沃獨立，是因為塞爾維亞國土較小，但伊朗幅員遼闊，地形比阿富汗更複雜，美國若發動地面戰爭所需兵力將極為龐大，而目前美軍地面部隊規模有限，伊拉克戰爭時美軍已大量動員後備軍人，若對伊朗作戰，所需兵力將更加驚人，實際上幾乎不可能。

