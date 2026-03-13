鄧中堅：中美峰會或觸及戰略交換

政治大學外交系兼任教授、國際談判研究中心主任鄧中堅接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月14日電（記者 張穎齊）針對中美關係以及月底可望進行的中美元首峰會，政治大學外交系兼任教授、國際談判研究中心主任鄧中堅接受中評社專訪表示，特朗普訪華除涉及農產品採購與經貿議題，也可能與中國討論更宏觀的戰略問題，包括中美強權勢力範圍的默契分工，若美國在中東問題需要中國協助調停，中美之間可能在某些區域勢力範圍上形成某種程度的戰略交換。



鄧中堅，美國西北大學政治學系博士。現任金門大學榮譽講座教授、政治大學外交系兼任教授、國際談判研究中心主任。曾任政大國際事務學院長兼教授等。



鄧中堅表示，美方提及特朗普預計3月底訪華，表面上談的是農產品採購與美國農業支持問題，但中國方面一定也會要求相應交換條件，不可能單方面接受美國要求，加上中東局勢升溫，中國已派出中東特使展開外交活動，顯示中國在相關問題上提前布局，這也使得中美互動更具戰略意涵。



中評社問：如何看待今年可能舉行的習特會？



鄧中堅表示，先前有傳出中國對美方安排習特會過於倉促表達不滿，原因之一是如果涉及新的中美公報，相關外交準備必須提前進行，過去中美三個公報的形成，都經歷長時間外交磋商，若要形成所謂“第四個公報”，在短時間內完成幾乎不可能。



鄧中堅指出，從特朗普的國家安全戰略角度來看，他認為美國是西半球甚至全球霸權，而中國則是19世紀以來崛起為世界第二大強權，特朗普特別強調“19世紀以來”這個說法，其實帶有歷史象徵意義，意指中國從鴉片戰爭後逐漸走出百年屈辱，重新崛起為全球重要力量。



鄧中堅表示，在這種戰略思維下，美國希望維持自身全球霸權地位，同時防止其他地區出現新的霸權力量，然而在西太平洋地區，中國軍事實力快速提升，美國在一些軍事部署上已開始調整，例如航空母艦行動更加謹慎，美軍在日本與韓國的部署也逐漸朝分散式防禦方向發展。