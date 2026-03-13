鄧中堅：下下次大選一定是蔣萬安

台北市長蔣萬安恩師鄧中堅接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月14日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安被視為藍營未來領袖之一。蔣萬安恩師、政治大學外交系兼任教授、國際談判研究中心主任鄧中堅接受中評社專訪表示，蔣萬安目前最重要的是把台北市治理好，2028年未必是他，但再往後的選舉，“下下次大選一定是他”，蔣萬安的優勢在於親和力與民生治理能力，若能持續累積政績，未來在藍營內具備相當競爭力。



鄧中堅，美國西北大學政治學系博士，現任金門大學榮譽講座教授、政治大學外交系兼任教授、國際談判研究中心主任。曾任政大國際事務學院院長兼教授。蔣萬安、“立法院副院長”江啟臣就讀政大外交系時都曾上過鄧中堅的課。



蔣萬安2022年成立台北市長競選總部時，曾邀請鄧中堅與“府資政”胡為真2位恩師到場站台。今年2月26日，江啟臣也邀學弟蔣萬安與鄧中堅到“立法院副院長”室敘舊，師生情誼深厚。



中評社問：老師如何看待學生蔣萬安目前的政治發展？



鄧中堅表示，以目前藍營潛在大選人選來看，國民黨籍“立法院長”韓國瑜與台中市長盧秀燕都可能是未來的重要角色，但2028年未必會是蔣萬安出來參選，蔣萬安現在沒有必要急著處理大位的問題，只要把台北市治理好、累積政績，未來機會自然會到。



鄧中堅說，從時間點來看，若再過一個選舉周期，2028年的4年或8年之後，蔣萬安很有可能成為國民黨推出的人選，“下下次大選一定是他”，前提是他能持續做好市政。

