關注：江啟臣揪派系、白營相挺減少初選變數

胡志強、廖了以號召唯一支持江啟臣選台中市長。（中評社 資料照） 中評社台中3月13日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長提名初選民調預計3月最後一周登場，“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔競爭白熱化，江營12日出招，由前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以等大老，共同號召台中紅黑派系、4位區域“立委”，甚至是台灣民眾黨秘書長周瑜修表態力挺江啟臣，對外彰顯江是藍營派系與白營都認同的人選，以減少初選民調被民進黨介入操作的變數。



年底台中市長選舉，國民黨江啟臣與楊瓊瓔“姐弟之爭”，預計月底以民調方式定奪。初選進入倒數階段，江、楊陸續出招衝聲量，將在14日、21日周末各自辦造勢活動。值得注意的是，江啟臣陣營12日更透過胡志強等台中藍營大老號召舉辦“唯一支持江啟臣誓師大會”，力求突圍。



該誓師大會除了胡志強作為主要召集人，包括前“總統府”秘書長廖了以、前台中縣議會議長林敏霖、前台中市議會議長張清堂等紅派大老；另外前台中市議會議長林士昌、“立委”顏寬恒等黑派要角齊聚一堂，並且藍營區域“立委”黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔等人全數到齊表態支持江啟臣參選台中市長，就連民眾黨秘書長周榆修也跨黨派相挺，陣容堅強。



國民黨在台中市長選將的提名過程一波三折，江啟臣與楊瓊瓔各持立場，今年1月16日雙方首度在黨中央協調，因無法共識而破局，2月6日黨中央公告提名辦法，將在3月底以民調方式定奪，但隨後又因為原先協議內容是“不對外告知民調時程”，黨中央公告民調區間，引起江陣營不滿。



由於只要民調時程被揭露，就存在被民進黨操作的空間。民進黨台中市長參選人、“立委”何欣純近期許多次在公開場合稱讚楊瓊瓔，甚至對近日多份在坊間流傳的“內參民調”數據呈現結果，替楊瓊瓔“抱屈”，從何欣純的表現可以看出，其所希望的競選對手為何人。只要綠營在民調區間動員支持者守電話，並且支持特定人選，藍營的初選結果就可能被左右。



江啟臣陣營為了避免綠營介入民調，透過整合所有台中藍營派系及非綠勢力，以具名表態的方式，加深非綠支持者“江啟臣是最大公約數”的印象，鞏固民調基本盤，減少初選民調被民進黨介入操作的變數，畢竟江啟臣8年前與盧秀燕角逐黨內初選，以0.6%些微差距飲恨，楊瓊瓔畢竟也是資深老將，實力不容小覷，江啟臣力拼提名，步步為營。