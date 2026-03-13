景鴻鑫：中美爭霸　美國要藉著日本消耗中國

成功大學退休航空太空工程學系教授、作家景鴻鑫。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月13日電（記者 蔣繼平）有關美伊戰爭是否牽引中美爭霸，成功大學退休航空太空工程學系教授、作家景鴻鑫向中評社表示，美國切斷伊朗石油當然是想對中國產業造成傷害，背後是新能源比賽看誰跑得快，但最有用還是美國在中國周邊實際製造一場戰爭，日本是美國在東方離岸平衡的抓手，因此中、日之間的問題還會有後續。



另外有關中美爭霸最終結果，景鴻鑫認為，最後中、美兩強鬥爭結果一定是美國必敗。因為從歷史上來看現在的中、美鬥爭，只要物質、力量在同一等級，中國靠規模、靠謀略，最後一定贏。



景鴻鑫，曾任成功大學航空太空工程學系教授，同時也是作家，著作涵蓋力學應用、思想體系解析、文學創作與文化批判。寫過《西方哲學批判：從美索不達米亞平原上的蘆葦說起》、《龍在座艙─中華文化與科技的百年掙扎》、《石油用完了怎麼辦？十五堂你不知道的科學課》等書。



景鴻鑫表示，美國對伊朗發動攻擊，背後也有中美競逐，美國斷伊朗石油，也是為了希望對中國產業造成傷害，20世紀都是以石油為基礎的產業，只是後來慢慢開發電能，中國為何這麼努力開發電能，也是要脫離石油的束縛。新能源是一種比賽，就看誰跑得快。美國切斷石油是一種做法，或是在中國周邊實際製造一場戰爭。



景鴻鑫表示，在東方，美國離岸平衡的抓手是日本，美國要藉著日本與中國消耗，好去制裁中國。日本要藉著與中國打起來，把美國拖進來再抽身旁觀，讓中、美兩敗俱傷，恢復日本所謂正常國家。中國則藉著消滅日本來打垮美國基地。三方相互制衡中，所以中、日之間的問題還會再往下，還會有後續。



而中美爭霸結果會如何，景鴻鑫則用歷史舉例，從漢朝平定匈奴的歷史來看，剛開始漢朝被打得唏哩嘩啦，漢朝如何從劣勢轉為把匈奴趕走？關鍵很簡單，當年匈奴輾壓漢朝，憑藉的是遊牧民族掌握馬匹力量，所以是人力加上馬匹力量。漢朝是農耕民族，所以只有人力，對抗起來一定輸很慘。

