翁明賢：停戰關鍵在美能否找到伊朗談判對象

翁明賢曾任台“國安會”諮詢委員。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北3月13日電（記者 莊亦軒）針對中東衝突，台灣前“國安會”諮詢委員翁明賢接受中評社訪問表示，美國此次對伊朗採取軍事行動，戰前即鎖定飛彈系統、核武設施與海軍力量三大戰略目標，從目前戰場情勢觀察，美方主要軍事任務已大致完成，後續發展將轉向政治談判收場。



翁明賢認為，從目前情勢觀察，美國的軍事階段目標大致已達成，接下來關鍵在於是否出現可與美方談判的伊朗新領導層。美方若能在戰略目標完成後找到談判對象，便可體面結束軍事行動，避免陷入長期戰爭泥淖。



翁明賢為德國科隆大學政治學博士、曾於2006年至2008年陳水扁政府出任“國安會”諮詢委員，現為淡江大學國際事務與戰略研究所榮譽教授。



翁明賢說，整體而言，美國此次對伊朗動武並非單純軍事衝突，而是結合軍事壓力與外交談判的複合戰略，目的在於以最短時間達成戰略目標，並為後續政治談判創造有利條件。



翁明賢指出，美軍此次行動具有明確的戰略設計，第一階段即優先摧毀伊朗的防空系統，取得空中優勢後，再對飛彈發射裝置、無人機基地及核設施展開精準打擊。他表示，目前伊朗飛彈發射能力與無人機數量已大幅下降，推估減少幅度達八成以上，顯示美方在戰術層面已達到預期效果。



翁明賢說，美國對伊朗核武相關設施的攻擊則由長程轟炸機執行，包括B-52等戰略轟炸機負責深層目標打擊，搭配巡弋飛彈與精準導引武器，目的在於削弱伊朗未來發展核武與長程攻擊能力。伊朗核設施多設置於山區或地下深層，完全摧毀難度極高，但透過多波次攻擊仍可大幅降低其運作能力。

