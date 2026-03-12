關注：高雄綠營詭譎　陳其邁訪美現原形

綠委賴瑞隆12日質詢畫面。（圖：賴瑞隆辦公室提供） 中評社高雄3月13日電（記者 蔣繼平）台中、高雄市長都訪美，台中政壇熱鬧無比，高雄卻陷一片安靜，綠營氣氛更是詭譎。這反映出高雄綠營市長初選後團結不順利，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆無話題，綠營派系在議員初選後又有新摩擦，沒有陳其邁行程可合體，讓賴瑞隆進退兩難。



國民黨籍台中市長盧秀燕、民進黨籍高雄市長陳其邁11日不約而同率團訪美，一樣都是市長不在，台中政壇12日相當熱鬧，前台中市長胡志強等藍營大咖跳出來表態挺“立法院副院長”江啟臣參選市長，反倒是高雄政壇一片靜悄悄，兩邊呈現極大反差。



雖然台中市月底就是國民黨內市長初選民調，但藍、綠陣營高雄市長人選老早定案，藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆已成定局，若陳其邁不在，一般來說正好就是讓藍、綠市長參選人出來刷存在感的時候，突然安靜應該不是好現象。



身為挑戰方的柯志恩預計3月中旬後進入選戰模式，國民黨高雄市黨部15日有新春團拜，之後選戰主軸就會陸續推出，本週則是準備階段。加上“立法院”新會期開議，以及平日跑私人行程為主，柯志恩陣營近期採假日才發公開行程模式。



反觀要在綠營大票倉高雄扮演接棒的賴瑞隆，在高雄市議員初選民調結束後，公開行程也是大幅減少，若有出現也是參加陳其邁的市政行程。至於在高雄的政治攻防，變成賴瑞隆、柯志恩陣營在互抓臉書出包，互打可有可無的空戰。