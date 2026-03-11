李彥秀：台灣一直在斷氣與缺電危機上走鋼索

藍委李彥秀接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）中東情勢緊張，導致國際能源價格瘋漲，而台灣燃氣發電倚靠天然氣進口，造成社會各界憂心可能斷氣，影響電力穩定。對此，中國國民黨“立委”李彥秀向中評社表示，此次中東戰事引發的能源危機，對全球都是一堂現實的教材，但對高度依賴進口能源的台灣而言，更凸顯能源政策的結構性問題。



李彥秀認為，若官方無法正視現行能源政策的風險並進行調整，台灣未來恐長期在斷氣與缺電的危機邊緣走鋼索。



美國、以色列2月28日對伊朗展開軍事攻擊，戰火仍在持續，而伊朗後續封鎖霍爾木茲海峽，造成國際油價飆漲，全球能源受莫大影響。布倫特原油價格每桶從日前跌到近80元美元，12日又回升突破百元，天然氣的供應也吃緊，全球能源市場再度受到地緣政治衝突牽動。



李彥秀接受中評社訪問時指出，此次中東戰事所引發的能源危機，對世界各國而言都是“經典教材”，因為能源安全不僅關係產業發展與民生經濟，更牽動“國家安全”與社會韌性。而台灣能源供應高度依賴進口，2024年進口能源占總供給達95.8%，自產能源僅4.2%，在這樣的結構下，一旦國際能源市場出現重大變動，台灣受到的衝擊自然更為直接。



李彥秀表示，賴清德於2024年5月就任後，在6月就職滿月記者會宣布成立“全社會防衛韌性委員會”，並親自擔任召集人，提出包括能源與基礎設施維運在內的五大主軸，希望強化台灣的社會韌性。但再完整的簡報與政策論述，仍必須接受現實考驗。



一個遠在六千多公里外的中東危機，就讓台灣的能源政策打回原形，李彥秀說，台灣去年燃氣發電比例已高達50%，在電力結構高度仰賴天然氣的情況下，一旦國際供應出現問題，台灣電力供應自然承受巨大壓力。

