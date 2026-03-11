蒲樹盛：美伊戰爭對台灣產業有五大核心風險

英國標準協會台灣分公司總經理蒲樹盛。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月13日電（記者 盧誠輝）美國和以色列聯手突襲伊朗，讓中東再次陷入戰火，並波及全球經濟。英國標準協會台灣分公司總經理蒲樹盛分析，美伊戰爭對台灣產業有包括能源供應危、半導體製造成本攀升、金融市場動盪、全球通膨再起、全球供應鏈重組壓力等五大核心風險，他呼籲台灣各產業應做好風險管理，才能在地緣政治的衝擊下有效避險。



蒲樹盛，美國西雅圖城市大學MBA工商管理碩士，專長為永續ESG、風險管理、資安治理，現為BSI英國標準協會台灣分公司總經理、陽明交通大學管理學院EMBA兼任教授。



蒲樹盛強調，美伊戰爭為台灣帶來最直接、最緊迫的衝擊就是能源供應危機與電力成本暴衝。因為台灣有三分之一進口的液化天然氣來自卡達、而戰火已波及卡達兩座能源生產設施，導致液化天然氣停產，加上霍爾木兹海峽幾近封鎖，這條每日承載全球五分之一原油及液化天然氣運量的生命線一旦斷航，將重挫台灣最重要半導體產業的核心命脈。



他表示，台灣半導體晶圓廠高精密運作高度依賴供電穩定與電壓品質，一旦能源供應因地緣政治緊縮、不僅民生用電受限，更將牽動全球科技供應鏈的斷裂，讓許多晶片業普遍憂心成本攀升將再度衝擊消費市場，而電力成本上升也將直接壓縮晶圓製造的毛利率，這對全球科技供應鏈帶來的影響相當巨大。



對金融市場的影響部分，蒲樹盛指出，美伊戰爭讓美股連二跌，台股開盤也大跌，法人預警地緣風險陡升下，全球金融市場已提前進入“避險模式”，資產價格分化加劇，資金大幅流向避險資產，新興市場將面臨資本外逃、貨幣貶值與外債壓力上升的雙重衝擊。而台灣作為外資高度持股的出口導向市場，應特別注意是否成為外資的提款機。

