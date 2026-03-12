蕭旭岑：中東戰事讓國民黨更堅定要兩岸和平

國民黨副主席蕭旭岑接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）美國、以色列聯手2月28日對伊朗展開軍事攻擊，戰火仍在持續中，國際局勢動盪。對此，中國國民黨副主席蕭旭岑向中評社表示，從俄烏戰爭、以色列與加沙衝突，到如今的中東戰事，國際政治正處於高度動盪之中，也再次凸顯和平的珍貴。



蕭旭岑認為，戰爭一旦爆發往往難以收拾，對人民帶來的傷害巨大，而這些血淋淋的教訓，會讓國民黨更堅定必須走兩岸對話與交流，促進兩岸和平的路線，避免台海走向衝突。



蕭旭岑接受中評社訪問時指出，國際戰火頻頻，俄烏戰爭至今仍未結束，以色列與加沙走廊的衝突也持續造成大量傷亡，而如今中東又出現新的軍事衝突。美國原本希望透過軍事行動速戰速決，但從目前發展來看，情勢並未如預期般快速平息，反而可能進一步擴大。



他說，這場衝突中，美方直接斬首伊朗的重要宗教領袖，這不僅是單純的軍事行動，更可能在宗教與地緣政治層面產生長遠影響，對未來國際政治格局而言，這樣的發展都可能帶來新的變數與衝擊。



蕭旭岑表示，過去許多國際研究與戰略分析常把台海視為全球最可能爆發衝突的“火藥庫”，但如今中東率先爆發大規模衝突，顯示戰爭的風險無處不在。在這樣的背景下，台灣更應該珍惜和平，尤其是台海局勢的穩定與兩岸關係的和平發展。



他強調，國民黨近期重新啟動中斷10年的國共論壇，同時黨主席鄭麗文也積極規劃訪問中國大陸，這些作法都是希望透過對話交流，為兩岸關係建立更多溝通管道。國民黨長期主張，兩岸之間唯有透過對話與交流，才能真正降低誤判風險，進而維持和平。



蕭旭岑認為，中東戰事也再次證明，單純依靠軍事力量並不能真正帶來和平。戰爭往往只會造成更大的仇恨與對立，最終付出代價的仍是一般民眾。因此，若只是一味強調買更多武器能帶來和平，是錯誤的訊息。



蕭旭岑認為，台灣政府在這次中東戰事的應對上顯得準備不足，隨著伊朗宣布封鎖霍爾木茲海峽，加上卡塔爾天然氣運輸受阻，對高度依賴進口能源的台灣而言，天然氣供應勢必受到衝擊，但政府至今未提出具體因應方案。