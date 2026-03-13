蔡正元：沙特若參戰　巴基斯坦就會出手

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／中東戰火持續升溫，伊朗連日朝波斯灣國家發動攻擊，引發各國政府譴責，其中沙特更出聲警告，他們可能也將採取報復行動。與沙特簽署防衛協議的巴基斯坦也表示，若沙特有需要，巴基斯坦願意隨時提供任何支援。前“立委”蔡正元12日在政論節目指出，巴基斯坦不會去介入沙特以外的戰爭，但是如果伊朗打沙特的話，巴基斯坦就會出手。



蔡正元12日在政論節目《林嘉源辣晚報》表示，不排除沙特跟巴基斯坦有軍事協議，所以沙特可能會把巴基斯坦的陸海空軍召來，對伊朗當然是個很大的壓力。伊朗不要命，巴基斯坦也是有名的不要命，巴基斯坦不會去介入沙特以外的戰爭，但是如果伊朗打沙特的話，巴基斯坦就會出手。



蔡正元說，這比較麻煩，因為對伊朗來講，賈斯克港、阿巴斯港都在巴基斯坦攻擊範圍裡面，你要攻擊巴基斯坦，巴基斯坦的武力現在跟伊朗、印度比，巴基斯坦的武力可能是最強的，因為它後面有個巨大的影子，它的武器是最好的。



蔡正元指出，有人認為委瑞內拉、伊朗的武器不好，你讓巴基斯坦出手看看，巴基斯坦有全套中國大陸解放軍的武力，也讓大家間接看到解放軍的武器。而且巴基斯坦作戰能力很強，所以不能排除它根據沙特跟巴基斯坦簽的軍事協防條議，介入局部的戰爭。巴基斯坦不會直接打伊朗北部，但是它會防守沙特本地的設施。