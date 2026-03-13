留言遭蕭敬嚴封鎖　徐巧芯諷變蕭禁言

留言遭蕭敬嚴封鎖，藍委徐巧芯酸，變成蕭禁言 。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北3月13日電／中國國民黨前發言人蕭敬嚴領表參選國民黨新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員後話題不斷，國民黨籍“立委”徐巧芯11日發表“唯一不支持”宣言，說“這種人才為什麼不去參加民進黨初選啊？”批蕭是少數曾唱和綠營大惡罷的國民黨人。徐巧芯12日又透露她去留個言10分鐘後竟遭封鎖，直酸“蕭禁言”。



徐巧芯12日上午考察松指部時接受媒體聯訪時表示，在這一次看到國民黨裡面有非常多優秀年輕人要出來參選，是好事，但唯一不支持的一位是蕭敬嚴！因為大惡罷階段，國民黨可說是相當團結，唯一一位跟著惡罷唱和起舞，甚至挺罷免的衹有蕭。



徐巧芯強調，如果蕭敬嚴是以無黨籍或加入民進黨參選，那她一點都沒有意見，但不解在這時刻蕭為何爭取國民黨籍參選？且蕭說過不實謠言，例如說葉元之是小丑，白營主席黃國昌一定很希望葉被罷免，但這不是事實，這是給黨內同志一記重擊！



徐巧芯還在蕭敬嚴的臉書發文下留言質疑：挺惡罷的人到底為什麼要掛國民黨選？並秀出證據。



“悲報！留個言，10分鐘以內就被封鎖了。”徐巧芯12日晚間在臉書發文質疑蕭敬嚴，“這個時候你應該要證明你一路走來除了亂罵、造謠自己人以外，是對外有戰鬥力的，結果拿不出任何成績，只能搞鍵盤封鎖這一套，變成蕭禁言，再次驗證了我的推薦：唯一不支持蕭敬嚴。比民進黨人還膽小，怎麼為國民黨出戰啦？”



政客爽臉書粉專則留言說，“原來這就是綠營稱讚能對抗徐巧芯的蕭敬嚴，用封鎖大法發揮戰力？”網友表示，“去看蕭的影片，我還以為他是民進黨的？怎麼會這麼誇張，身為國民黨，在綠電視台暗諷國民黨，把自己的家務事拿出來說笑，真可悲，還要參加國民黨議員初選，真有臉、真敢，民進黨好像沒有這種人”、“封鎖自家“立委”，傑出的一手”、“昨晚我也被封鎖，蕭敬嚴怕聽實話？”